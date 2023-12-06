Коллекционные монеты с видными казахскими деятелями выпустил Нацбанк

Национальный банк выпустил в обращение коллекционные монеты Әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай из серии «Портреты на банкнотах», сообщает Kazpravda.kz

Фото: nationalbank.kz

Новые монеты посвящены портретным изображениям первой серии банкнот национальной валюты образца 1993 года, на которых были изображены выдающиеся исторические личности – ученый аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, кюйши Курмангазы, ученый и этнограф Шокан Уалиханов, поэт и философ Абай, а также казахские ханы Абулхаир и Абылай.

В 2011-2013 годах в обращение были выпущены коллекционные золотые монеты Әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай. Учитывая пожелания коллекционеров и населения, серия дополняется монетами из серебра и из сплава нейзильбер.

«Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук каждая. Изображение серебряных монет из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 (пятьдесят тысяч) штук каждая», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Нацбанка.

Изготовленные на Казахстанском монетном дворе коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты будут реализовываться через интернет-магазин НБ РК c 8 декабря 2023 года.

Напомним, что для пользователей также доступно к скачиванию мобильное приложение «Монеты Казахстана». В нем содержится информация о всех выпускаемых монетах НБК, которые распределены в тематические разделы по сериям с кратким описанием. По отдельным монетам размещены ссылки на видеоролики, 3D-изображения монет, а также элементы дополненной реальности.