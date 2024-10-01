Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Аргентины на ЧМ
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Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 6:1
Мужская команда Казахстана по футзалу потерпела поражение в 1/4 финала чемпионата мира в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В матче за выход в полуфинал сборная РК сыграла против Аргентины.
Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 6:1. Единственный гол в составе Казахстана забил Даурен Турсагулов.
Таким образом, казахстанская команда завершила выступление на ЧМ.
Отметим, что в 1/8 финала Казахстан обыграл Португалию, которая выиграла прошлый ЧМ.