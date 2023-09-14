Команда КВН "Камызяки" не приедет в Казахстан
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Аманжолова Айман
Концерты популярной команды КВН "Камызяки" были отменены в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на инстаграм организаторов концертов.
Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов @vi_project_kz_ и @livent.kz приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", - сообщили организаторы в Instagram.