Комфорт под ключ

фото Игоря Бургандинова, фото пресс-службы Минпросвещения

Современно, удобно, безопасно

В интервью газете «Ana tili» Президент Касым-Жомарт Токаев затронул основные аспекты социаль­но-экономического развития страны, в том числе и вопросы образования. По словам Главы государства, из запланированных 217 комфортных школ, рассчитанных на 460 тыс. ученических мест, уже возведены 105. «Цель – полностью решить проблему аварийных школ и трехсменного обучения, устранить дефицит ученических мест», – сказал Президент.

О том, в чем особенность школ нового образца, по каким стандартам ведется строительство объектов и как происходит отбор кадрового состава для них, нам рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан.

У нас еще в памяти те времена, когда для получения знаний люди преодолевали многокилометровые расстояния. В современном мире эти процессы упрощены, с появлением Интернета освоить те или иные навыки стало значительно легче. К тому же условия, созданные учащимся, позволяют им получить информацию в любом формате. Нацио­нальный проект «Комфортная школа» нацелен на повышение качества среднего образования. Для удобства детей дополнительные кружки и секции проводятся в стенах школы.

– Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Об этом постоянно говорит Глава государства. Новый национальный проект «Комфортная школа» как раз направлен на то, чтобы создать современные, удобные, а главное – безопасные условия для получения знаний. При его разработке мы опирались на имеющийся опыт строительства школ, учитывая особенности нового формата. В корне был изменен подход к их оснащению. Ранее это происходило уже после возведения здания, и в дальнейшем осуществлялось дооснащение за счет других программ. Теперь же комфортные школы сдаются в эксплуатацию уже полностью оснащенными. Они строятся под ключ. При этом оснащение, как и строительство, полностью заложено в проектно-сметную документацию, – говорит Едил Оспан.

Координатором и разработчиком национального проекта, стартовавшего в 2023 году, являет­ся Министерство просве­щения. Но непосредственно строительство находится под контролем Министерства промышленности и строительства и его подведомственной организации – РГП «Госэкс­пертиза». В реализации идеи участвуют около 30 госорганов и организаций, в том числе 20 местных исполнительных органов. В национальном проекте четко определены функции и задачи каждого стейкхолдера (заинтересованная, причастная сторона). Основным заказчиком и оператором строительства школ являются фонд «Самрук-Қазына» и его дочерняя организация Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», которая непосредственно занимается строительством.

– В комфортных школах уже при запуске имеются современная мебель, оборудование и сис­темы безопасности. Правительство осуществляет постоянный, практически ежедневный контроль.­ Несколько раз этот вопрос обсуж­дался на заседаниях Правительства, где были даны четкие, конкретные поручения по решению возникших вопросов. Школы нового формата предусматривают разделение на отдельные блоки для учащихся старших и начальных классов. При проектировании учебных учреждений учитываются входная группа, спортзалы, учебные классы, санитарные узлы и прочее. Для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды, – продолжает вице-министр.

Особое внимание уделяется повышению мер безопасности путем внедрения современных технических средств: цифровое видеонаблюдение с выходом в ЦОУ, тревожная кнопка и звуковое оповещение, автоматическая блокировка дверей и блоков, лицензированная охрана и так далее. Важно отметить и то, что в учебных заведениях создаются необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями. Это, например, кабинеты логопеда, специального педагога, психолога, кабинет поддержки инклюзивного образования.

– Разработаны типовые задания на проектирование по семи проектным мощностям школ. Утвержден перечень технологического оборудования и мебели, отвечающих современным требованиям эргономики, а также потребностям обучающихся и педагогов. С учетом предложений Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представителей отраслевых ассоциаций были приняты дополнительные меры по поддержке отечественных производителей, – добавляет Едил Оспан.

Грамотное и эффективное управление

Национальный проект, как говорит Касым-Жомарт Токаев, призван решить три большие задачи: это ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения, устранение дефицита ученичес­ких мест. Поэтому большинство новых школ возводятся в густонаселенных регионах, где ощущается проблема нехватки ученических мест.

– 105 комфортных школ уже работают. Больше всего – 16 – открыто в Астане. До конца 2025 года будут введены в экс­плуатацию 217 комфортных школ на более чем 460 тысяч учащихся. Основной упор делается на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами. Строительство ведется по единому стандарту, – отмечает Едил Оспан.

Проектирование школ идет с учетом климатических особенностей регионов. Большинство школ, которые строятся в городах, рассчитаны на 4 тыс. учащихся при двухсменном обучении.

– Все школы обеспечены финансированием, выделяются земельные участки и подводятся коммуникации. Здесь имеет место своеобразный симбиоз: Samruk-Kazyna Construction занимает­ся строительством школ, в то время как местные исполнительные органы выделяют земельные участки и подводят инженерные сети. Для повышения качества образования и эффективности организации учебного процесса нашим ведомством ведется отбор корпуса директоров для комфортных школ в рамках проек­­та «1 000 лидеров изменений в образовании». Те, кто зачислен в кадровый резерв по рекомендации конкурсной комиссии, наз­начаются на должность первых руководителей государственных организаций образования без прохождения конкурсных процедур. Также формируется база педагогов. По опыту ведущих школ страны разрабатывается новая модель трансформации содержания учебного процесса, – говорит вице-министр.

Мировая и казахстанская прак­тика, а также данные авторитетных исследований, таких как ОЭСР и ЮНЕСКО, свидетельствуют: ключ к успешной работе школ лежит в системе грамотного и эффективного управления. Их интеграция в единую сеть с цент­рализованной системой управления обладает значительным потенциалом для повышения качества образования и достижения высоких результатов учащимися. Этому могут способствовать различные факторы, такие как стандартизация образовательного процесса, более эффективное распределение ресурсов, улучшение профессиональной подготовки учителей.

– Сетевая структура управления с единым подходом будет способствовать оптимальной организации образовательного процесса в комфортных школах, уделяя особое внимание формированию благоприятной инклюзивной образовательной среды и равному доступу. Это позволит своевре­менно и конструктивно реагировать на потребности учащихся, исследовать индивидуальные пот­ребности развития и проводить системный мониторинг учебных достижений. Кроме того, она будет способствовать расширению программ дополнительного образования, что обеспечит ранний выбор профиля обучения для каждого ученика, – резюмирует вице-министр просвещения, добавляя, что в рамках сетевого сообщест­ва у руководителей и педагогов комфортных школ появятся значительные преимущества благодаря различным форматам профессио­нального взаимодействия. Оно включает в себя не только совместные исследования практики, но и внутрисетевые методические мероприятия, направленные на обмен ресурсами, знаниями и лучшими методиками преподавания и обучения.

Таким образом, единая система управления сетью комфорт­ных школ будет способствовать установлению и поддержанию высоких образовательных стандартов, основная идея которых – обеспечение целостного подхода к развитию детей и повышение качества обучения. Для реализации такой системы управления будут подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, определены механизмы финансирования, а также разработаны концепция и отдельный план действий.