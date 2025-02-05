Комфорт под ключ

Школы нового образца позволят решить проблемы аварийности и переполненности учебных заведений
Современно, удобно, безопасно
В интервью газете «Ana tili» Президент Касым-Жомарт Токаев затронул основные аспекты социально-экономического развития страны, в том числе и вопросы образования. По словам Главы государства, из запланированных 217 комфортных школ, рассчитанных на 460 тыс. ученических мест, уже возведены 105. «Цель – полностью решить проблему аварийных школ и трехсменного обучения, устранить дефицит ученических мест», – сказал Президент.
О том, в чем особенность школ нового образца, по каким стандартам ведется строительство объектов и как происходит отбор кадрового состава для них, нам рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан.
У нас еще в памяти те времена, когда для получения знаний люди преодолевали многокилометровые расстояния. В современном мире эти процессы упрощены, с появлением Интернета освоить те или иные навыки стало значительно легче. К тому же условия, созданные учащимся, позволяют им получить информацию в любом формате. Национальный проект «Комфортная школа» нацелен на повышение качества среднего образования. Для удобства детей дополнительные кружки и секции проводятся в стенах школы.
– Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Об этом постоянно говорит Глава государства. Новый национальный проект «Комфортная школа» как раз направлен на то, чтобы создать современные, удобные, а главное – безопасные условия для получения знаний. При его разработке мы опирались на имеющийся опыт строительства школ, учитывая особенности нового формата. В корне был изменен подход к их оснащению. Ранее это происходило уже после возведения здания, и в дальнейшем осуществлялось дооснащение за счет других программ. Теперь же комфортные школы сдаются в эксплуатацию уже полностью оснащенными. Они строятся под ключ. При этом оснащение, как и строительство, полностью заложено в проектно-сметную документацию, – говорит Едил Оспан.
Координатором и разработчиком национального проекта, стартовавшего в 2023 году, является Министерство просвещения. Но непосредственно строительство находится под контролем Министерства промышленности и строительства и его подведомственной организации – РГП «Госэкспертиза». В реализации идеи участвуют около 30 госорганов и организаций, в том числе 20 местных исполнительных органов. В национальном проекте четко определены функции и задачи каждого стейкхолдера (заинтересованная, причастная сторона). Основным заказчиком и оператором строительства школ являются фонд «Самрук-Қазына» и его дочерняя организация Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», которая непосредственно занимается строительством.
– В комфортных школах уже при запуске имеются современная мебель, оборудование и системы безопасности. Правительство осуществляет постоянный, практически ежедневный контроль. Несколько раз этот вопрос обсуждался на заседаниях Правительства, где были даны четкие, конкретные поручения по решению возникших вопросов. Школы нового формата предусматривают разделение на отдельные блоки для учащихся старших и начальных классов. При проектировании учебных учреждений учитываются входная группа, спортзалы, учебные классы, санитарные узлы и прочее. Для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды, – продолжает вице-министр.
Особое внимание уделяется повышению мер безопасности путем внедрения современных технических средств: цифровое видеонаблюдение с выходом в ЦОУ, тревожная кнопка и звуковое оповещение, автоматическая блокировка дверей и блоков, лицензированная охрана и так далее. Важно отметить и то, что в учебных заведениях создаются необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями. Это, например, кабинеты логопеда, специального педагога, психолога, кабинет поддержки инклюзивного образования.
– Разработаны типовые задания на проектирование по семи проектным мощностям школ. Утвержден перечень технологического оборудования и мебели, отвечающих современным требованиям эргономики, а также потребностям обучающихся и педагогов. С учетом предложений Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представителей отраслевых ассоциаций были приняты дополнительные меры по поддержке отечественных производителей, – добавляет Едил Оспан.
Грамотное и эффективное управление
Национальный проект, как говорит Касым-Жомарт Токаев, призван решить три большие задачи: это ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения, устранение дефицита ученических мест. Поэтому большинство новых школ возводятся в густонаселенных регионах, где ощущается проблема нехватки ученических мест.
– 105 комфортных школ уже работают. Больше всего – 16 – открыто в Астане. До конца 2025 года будут введены в эксплуатацию 217 комфортных школ на более чем 460 тысяч учащихся. Основной упор делается на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами. Строительство ведется по единому стандарту, – отмечает Едил Оспан.
Проектирование школ идет с учетом климатических особенностей регионов. Большинство школ, которые строятся в городах, рассчитаны на 4 тыс. учащихся при двухсменном обучении.
– Все школы обеспечены финансированием, выделяются земельные участки и подводятся коммуникации. Здесь имеет место своеобразный симбиоз: Samruk-Kazyna Construction занимается строительством школ, в то время как местные исполнительные органы выделяют земельные участки и подводят инженерные сети. Для повышения качества образования и эффективности организации учебного процесса нашим ведомством ведется отбор корпуса директоров для комфортных школ в рамках проекта «1 000 лидеров изменений в образовании». Те, кто зачислен в кадровый резерв по рекомендации конкурсной комиссии, назначаются на должность первых руководителей государственных организаций образования без прохождения конкурсных процедур. Также формируется база педагогов. По опыту ведущих школ страны разрабатывается новая модель трансформации содержания учебного процесса, – говорит вице-министр.
Мировая и казахстанская практика, а также данные авторитетных исследований, таких как ОЭСР и ЮНЕСКО, свидетельствуют: ключ к успешной работе школ лежит в системе грамотного и эффективного управления. Их интеграция в единую сеть с централизованной системой управления обладает значительным потенциалом для повышения качества образования и достижения высоких результатов учащимися. Этому могут способствовать различные факторы, такие как стандартизация образовательного процесса, более эффективное распределение ресурсов, улучшение профессиональной подготовки учителей.
– Сетевая структура управления с единым подходом будет способствовать оптимальной организации образовательного процесса в комфортных школах, уделяя особое внимание формированию благоприятной инклюзивной образовательной среды и равному доступу. Это позволит своевременно и конструктивно реагировать на потребности учащихся, исследовать индивидуальные потребности развития и проводить системный мониторинг учебных достижений. Кроме того, она будет способствовать расширению программ дополнительного образования, что обеспечит ранний выбор профиля обучения для каждого ученика, – резюмирует вице-министр просвещения, добавляя, что в рамках сетевого сообщества у руководителей и педагогов комфортных школ появятся значительные преимущества благодаря различным форматам профессионального взаимодействия. Оно включает в себя не только совместные исследования практики, но и внутрисетевые методические мероприятия, направленные на обмен ресурсами, знаниями и лучшими методиками преподавания и обучения.
Таким образом, единая система управления сетью комфортных школ будет способствовать установлению и поддержанию высоких образовательных стандартов, основная идея которых – обеспечение целостного подхода к развитию детей и повышение качества обучения. Для реализации такой системы управления будут подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, определены механизмы финансирования, а также разработаны концепция и отдельный план действий.