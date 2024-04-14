Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года разработан в РК

На сегодня разработаны проектно-сметные документации по 114 проектам, передает Kazpravda.kz

Фото: Казводхоз

План, разработанный министерством водных ресурсов и ирригации, предусматривает строительство 57 новых водохранилищ, реконструкцию 133 гидротехнических сооружений, более 7 тысяч км ирригационных систем и 1200 км групповых водопроводов, а также бурение более 3,6 тыс. скважин, сообщила официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева.

«На сегодня разработаны проектно-сметные документации по 114 проектам. Для решения проблемы изношенности ирригационных систем, из-за чего возникают большие потери воды при транспортировке, планируется реконструкция более 14 тысяч км каналов», - сказала она.

Касаясь ситуации на водохранилищах страны, Молдир Абдуалиева, в частности, отметила, что повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

Напряженной остается обстановка в СКО, где к этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска составил 1176 см, за сутки он вырос на 138 см. Специалисты проводят работу по пропуску воды.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 95%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски. В целом, водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.