Конкурс среди журналистов объявил акимат Астаны ко Дню столицы

Первые три места будут поощрены денежными сертификатами
В Астане идет прием заявок на участие в конкурсе среди представителей СМИ на лучшие публикации, репортажи, сюжеты о развитии столицы в средствах массовой информации и социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.
Конкурс проводится ко Дню столицы службой городских коммуникаций при поддержке Управления внутренней политики города Астаны. К участию в нем приглашаются представители всех казахстанских СМИ.
Принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2023 года по 23 июня 2024 года. Один участник может представить на конкурс не более одного материала и только по одной номинации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший журналист-аналитик» - аналитические материалы о столице, опубликованные в печатных изданиях;
2) «Лучший обозреватель» - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны;
3) «Лучший радиорепортаж» - радиосюжеты об Астане;
4) «Лучший телесюжет» - телесюжеты о жизни города;
5) «Лучший мобилограф» – видеоролики о жизни мегаполиса с использованием аэросъемки;
6) «Лучший фоторепортаж» - фотографии об Астане;
7) специальная номинация «Лучший материал о 25-летии Астаны в социальной сети» - направлена на выявление лучших материалов в социальной сети. Популярные группы и паблики в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok) могут подать заявку на участие;
8) «Лучший материал о маслихате города Астаны».
Победители в номинациях будут определяться конкурсной комиссией, состоящей из известных журналистов, медиа-экспертов и почетных представителей данной отрасли в столице.
Лучшая работа поощряется денежными сертификатами. Первое место – 1 миллион тенге, второе – 500 тысяч тенге, третье – 300 тысяч тенге.
Заявки принимаются до 23 июня.
Для участия в конкурсе необходимо направить на почту [email protected] следующие данные:
1. Ф.И.О;
2. место работы;
3. ссылка на статью или фото/видео материал;
4. на какую из номинаций претендуете;
5. контактные данные.
Контактный телефон оргкомитета: +7 (778) 812 25 60.