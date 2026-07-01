Конституция определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед - Олжас Бектенов

Казахстан вступает в новый этап модернизации под руководством Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по обеспечению качественной реализации Конституции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан – документ, который определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Принятие Основного закона является свидетельством широкой поддержки гражданами нового этапа модернизации страны под руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Новая Конституция создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития, которое измеряется не только экономическими показателями. Президент подчеркивает, что нам необходимо не догонять глобальные изменения, а становиться активным участником формирования новой экономической реальности. Именно этим задачам подчинены проводимые реформы, в основе которых – Новая Конституция», — подчеркнул руководитель Правительства.

Премьер-министр отметил, что начата глубокая перезагрузка всех государственных и общественных институтов.

«Все осуществляемые преобразования являются основой для дальнейшего сохранения стабильности в обществе, обеспечения достойного уровня благосостояния граждан, укрепления принципа «Закон и Порядок», а также формирования прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев», — отметил Олжас Бектенов.