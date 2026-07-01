Конституция определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед - Олжас Бектенов

Правительство

Казахстан вступает в новый этап модернизации под руководством Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по обеспечению качественной реализации Конституции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан – документ, который определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Принятие Основного закона является свидетельством широкой поддержки гражданами нового этапа модернизации страны под руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Новая Конституция создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития, которое измеряется не только экономическими показателями. Президент подчеркивает, что нам необходимо не догонять глобальные изменения, а становиться активным участником формирования новой экономической реальности. Именно этим задачам подчинены проводимые реформы, в основе которых – Новая Конституция», — подчеркнул руководитель Правительства.

Премьер-министр отметил, что начата глубокая перезагрузка всех государственных и общественных институтов.

«Все осуществляемые преобразования являются основой для дальнейшего сохранения стабильности в обществе, обеспечения достойного уровня благосостояния граждан, укрепления принципа «Закон и Порядок», а также формирования прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев», — отметил Олжас Бектенов.
#Правительство #Бектенов #конституция

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Праздник пришел на землю Улытау
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Безопасное лето
Провал Германии и Нидерландов
Искусство без границ
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Россыпь наград от кадетов
Гости здесь круглый год
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Конституция закладывает образ будущей нации
Новая глава казахстанской государственности
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Законодательство в сфере брака и семьи усовершенствуют в Ка…
На развитие животноводства в 2026 году направили более 300 …
Премьер-министры Казахстана и Грузии обсудили реализацию до…
Парламент принял отчет правительства об исполнении республи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]