Контроль за качеством питания усилят в казахстанских школах

Об этом сообщили в министерстве просвещения РК, передает Kazpravda.kz

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По данным ведомства, все продукты до поставки в организацию образования должны получить заключение санитарных врачей, а за состоянием самих блюд могут следить бракеражные комисии. В их составе родители и попечительский совет, а также администрация школы и медицинские работники.

"В целях организации качественного питания комитетом по охране прав детей на сегодня пересмотрены нормы питания детей в организациях образования. Включена норма в части разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп для членов бракеражных комиссий, межведомственных экспертных групп", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что особое внимание уделяется формированию культуры питания в школах. В частности, соблюдению санитарии и гигиены, наличию сервировки, популяризации здорового питания.

Напомним, по поручению главы государства с 1 сентября этого года более 1,6 млн казахстанских школьников охвачены бесплатным горячим питанием, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4 классов, более 200 тыс. – 5-11 классов из категории СУСН.

Ранее сообщалось о том, что 48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области.