Концепт капсулы для полетов в стратосферу показали в Испании

Испанская компания Halo Space, которая присоединилась к растущему туристическому сектору полетов на воздушных шарах в стратосферу, представила концепт капсулы Aurora, вмещающую восемь пассажиров и пилота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Предполагается, что, используя наполненный гелием воздушный шар размером с футбольное поле, Halo Space медленно поднимет капсулу Aurora, которая обеспечит впечатляющий обзор Земли на 360 градусов, на высоту 32 километров.

Это займет несколько часов, в течение которых пассажиры получат возможность взглянуть на Землю и насладиться ее красотой.

Стоимость билетов начинается от 150 000 долларов. Туристические полеты Halo Space планирует проводить с 2026 года.