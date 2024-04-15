Концепт капсулы для полетов в стратосферу показали в Испании

Технологии, Туризм
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Айман Аманжолова
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Испанская компания Halo Space, которая присоединилась к растущему туристическому сектору полетов на воздушных шарах в стратосферу, представила концепт капсулы Aurora, вмещающую восемь пассажиров и пилота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано Copilot

Предполагается, что, используя наполненный гелием воздушный шар размером с футбольное поле, Halo Space медленно поднимет капсулу Aurora, которая обеспечит впечатляющий обзор Земли на 360 градусов, на высоту 32 километров.

Это займет несколько часов, в течение которых пассажиры получат возможность взглянуть на Землю и насладиться ее красотой.

Стоимость билетов начинается от 150 000 долларов. Туристические полеты Halo Space планирует проводить с 2026 года.

#космос #Испания #капсула

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