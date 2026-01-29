Несмотря на мощный потенциал, отечественный АПК продолжает сталкиваться с хроническими проблемами мелкотоварности, нехваткой ресурсов и ценовым диктатом перекупщиков. В соз­давшихся условиях кооперацию мелких фермеров и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), по словам Главы государства, можно рассматривать как идеологию единства и созидания.

В программном интервью газете «Turkistan» Президент подчеркнул, что возвращение к объединениям фермеров – единственный путь повышения произ­водительности труда и эффективности, способный приблизить мелкого товаропроиз­водителя к рынкам сбыта и выстроить долгосрочные отношения с конечным потребителем. Сегодня кооперация в аграрном секторе республики становится императивом, обеспечивающим переход от хозяйственного выживания к стратегии устойчивого процветания.

Мировая практика убедительно доказывает жизнеспособность кооперативной модели. По данным ООН, почти половина населения земного шара – около трех миллиардов человек – так или иначе обеспечивает свое благосостояние благодаря деятельности кооперативов. В развитых странах сельхозкооперативы давно переросли масштабы малых объединений, превратившись в мощные корпорации, доминирующие в секторах хранения, переработки и сбыта.

– Наиболее ярким примером выступает опыт Европы, в частности, Германии, Италии и Дании, – говорит заместитель председателя правления ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий» доктор экономичес­ких наук Галия Акимбекова. – Там сельхозкооперативы не просто эффективно работают, они выс­тупают учредителями крупнейших молочных заводов и мясокомбинатов. Объединяя усилия, фермеры защищают в том числе собственные интересы, получают доступ к финансированию через специализированные кооперативные банки. Благодаря ассоциациям постоянно обучают­ся современным технологиям.

Кооперативы полностью обеспечивают своих членов всем необходимым: семенами, удобрения­ми, кормами, сельхозтехникой, оборудованием.

Эксперт считает уникальным и опыт немецкого союза коопе­ративов «Райффайзен». Там процедура регистрации нового объединения предваряется обязательным аудитом потенциала. Это жесткий, но эффективный барьер против банкротств и соз­дания формальных структур для галочки.

В казахстанских реалиях пот­ребность в кооперировании мелких хозяйств обусловлена необходимостью преодоления фрагментарности производства. Объединение ресурсов позволяет сельхозтоваропроизводителям радикально снижать издерж­ки за счет эффекта масштаба. Коллективное использование земли, современной техники и дорогостоящего оборудования, внедрение инновационных агротехнологий – все это становится доступным для рядового фермера только в рамках кооператива. Оптимальное распределение денежных средств внутри такой структуры повышает финансовую устойчивость и ликвидность бизнеса, способствуя развитию сельской инфраструктуры и рос­ту занятости.

В нашей республике кооперирование находится на начальном этапе. Сегодня наиболее широкое распространение получили обслуживающие кооперативы, ориентированные на сбыт продукции. Эта простейшая форма объединения не требует колоссальных первоначальных затрат, но позволяет фермерам избавиться от посредников. Также успешно развиваются кооперативы по первичной переработке, занимающиеся организацией молокоприемных пунктов, овощехранилищ и убойных цехов.

Особого внимания, по мнению Галии Акимбековой, заслуживает проект «Ауыл аманаты» в Жамбылской области, где

кооперативы ЛПХ создаются на уровне районов.

– Сельчане получают льготные кредиты под 2,5 процента годовых на приобретение скота, а кооператив берет на себя воп­росы кормопроизводства, сбыта продукции и предоставления агротехнических услуг по сниженным внутренним тарифам. Механизм поддержки прост и эффективен. Однако, несмотря на эти успехи, сервисные кооперативы, способные обеспечивать фермеров ГСМ, семенами и удоб­рениями «под ключ», оказывать агротехнические и ветеринарные услуги, пока в дефиците из-за высокой капиталоемкости такой модели, – поясняет эксперт. – В случае недостатка средств соз­даются многофункциональные кооперативы, совмещающие разные функции – от сбыта и переработки до сервисного обслуживания, что не редкость и в развитых странах мира.

Отвечая на вопрос: почему же, несмотря на очевидные выгоды, фермеры не спешат объединяться, эксперт обратила внимание, что есть ряд барьеров, мешающих превратить казахстанские села в процветающие агроклас­теры.

– Во-первых, это недостаточность мер стимулирования. Сейчас кооперативы получают ту же поддержку, что и обычные сельхозпроизводители. Нет особого стимула объединяться, если субсидии одинаковы. Чтобы подтолкнуть процесс, нужны приоритетные условия именно для объединений, – говорит Галия Акимбекова. – Во-вторых – нехватка разъяснительной работы. Многие фермеры до сих пор опасаются лишиться своей земли или имущества, путая современную кооперацию с советской коллективизацией. Мы должны донести, что коопе­рация – добровольное объединение ресурсов ради общей выгоды. Как справедливо отметил Президент, «предстоит большая разъяснительная и организационная работа. Кампанейщина с элементами нажима, принуждения исключена». Развитие должно идти через убеждение и демонстрацию реальной выгоды.

Ситуация осложняется и низким качеством продукции мелких хозяйств, которая часто не соответствует промышленным стандартам переработки, а также неразвитостью логистики и высокими транспортными расходами.

Для качественного рывка в развитии сельскохозяйственной кооперации необходимо принятие комплекса мер, охватывающих все аспекты деятельности агропромышленного комплекса. Первоочередной задачей эксперту видятся разработка и осуществление масштабных пилотных проектов по созданию кооперационных цепочек «от поля до прилавка».

Такие проекты должны на практике продемонстрировать эффективность технологической цепочки «производство – хранение – переработка – сбыт», позволяя выявить специфику каждой модели и учесть региональные особенности. Успешные кейсы станут лучшим аргументом в пользу объединения, помогая устранить типичные ошибки на начальном этапе.

Параллельно с этим должна быть развернута планомерная и последовательная информационная кампания. Опыт развитых стран показывает, что кооперация невозможна без формирования соответствующей культуры. Создание специализированных учебно-методических центров позволит не только обучать фермеров основам управления и рыночным требованиям, но и готовить профессиональных менеджеров для СПК.

– Важнейшим рычагом воздействия остается совершенствование механизмов господдержки. Нужно вернуться к приоритетному субсидированию кооперативов, как это практиковалось в 2017 году. Необходимо также вдвое – до 50 процентов – повысить инвестиционные субсидии на приобретение технологичес­кого оборудования и сельхозтехники именно для сельских аграрных кооперативов. Это станет мощным катализатором процесса, особенно на критичес­ки важной начальной стадии функционирования объединения, когда у него максимальная потребность в капитале, – предлагает Галия Акимбекова.

Не менее значим и правовой аспект – нормативно-правовая база должна эволюционировать вместе с рынком. В частности, требуется внесение точечных, но принципиальных изменений в Закон РК «О сельскохозяйственных кооперативах». Одна из необходимых новелл – введение обязательной ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

В нынешней редакции закона эта норма носит диспозитивный характер – кооператив вправе, но не обязан проводить аудит. Переход к обязательной отчетности и контролю позволит радикально повысить прозрачность деятельности аппарата управления, исключит злоупотребления и, что самое главное, вернет доверие рядовых членов кооператива к самой идее коллективного хозяйствования.

Таким образом, кооперация – это путь к созданию предсказуе­мой и справедливой деловой среды. Устранение административных барьеров, снижение доли участия государства в экономике и стимулирование частной инициативы, о которых постоянно говорит Глава государства, находят свое воплощение именно в кооперативном движении.

– Кооперация позволяет снизить издержки за счет масштаба, рационально использовать землю и технику, находить выгодные рынки сбыта. В конечном итоге это рост доходов каждой сельской семьи и повышение качества жизни на селе, – резюмирует Галия Акимбекова. – Предстоящая работа огромна, но она необходима. Без объединения усилий мелкие хозяйства рискуют навсегда остаться на уровне самовыживания, в то время как кооперация дает им шанс стать частью глобальной агропромышленной системы. Главное здесь – избежать формализма и принуждения, продвигаясь с опорой на доверие и реальную экономическую выгоду.