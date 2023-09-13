Король Марокко сдал кровь для пострадавших в землетрясении граждан

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Король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от землетрясения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

Глава государства посетил медицинский центр в Марракеше, чтобы узнать подробности о состоянии пациентов и проконтролировать оказание им необходимой помощи, сообщает государственный телеканал Al-Aoula. Кроме того, монарх сдал кровь, которая впоследствии может спасти чью-то жизнь.

Ранее в этот день стало известно, что число пострадавших от землетрясения в Марокко увеличилось до 5530 человек. В провинции Эль-Хауз число погибших достигло 1643, в остальных регионах новых смертей не зарегистрировано.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что стихийное бедствие затронуло более 300 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Король Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

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