Фото Ж. Жумабекова
Международное сотрудничество , Спорт
Кошанов встретился с Эрдоганом во время Всемирных игр кочевников в Турции

Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Игры кочевников собрали более 3000 спортсменов из 102 стран мира. Казахстан представляет команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе «қазақ күресі», стрельбе из лука, играм кокпар, кок-бору, жамбы ату.

Председатель Мажилиса встретился с членами сборной Казахстана перед началом игр, передал им слова приветствия от главы государства и пожелал победы в предстоящих соревнованиях.

Ерлан Кошанов отметил, что Всемирные игры кочевников имеют важное значение для укрепления межкультурных связей между странами и продвижения на мировом уровне общих ценностей тюркского мира.

- Сейчас вся страна болеет за вас. Покажите всю мощь казахстанского спорта и возвращайтесь с победой, - напутствовал спортсменов спикер Мажилиса.

В рамках мероприятия Ерлан Кошанов встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спикер Мажилиса передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил главу Турции с торжественным открытием Всемирных игр кочевников, которые впервые проходят в этой стране.

- Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между Вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем Вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления, - сказал Ерлан Кошанов.

В свою очередь, президент Турции высоко оценил роль Казахстана для Организации Тюркских государств и Тюркского мира в целом, а также поблагодарил спикера Мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.

- Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране. В целом, двухсторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству – отметил Эрдоган.    

Ерлан Кошанов проинформировал собеседника о текущем состоянии двухстороннего сотрудничества Парламента Казахстана с Великим Национальным собранием Турции, в том числе в рамках межпарламентских организаций и заверил, что совместная работа будет продолжена по всем направлениям.

Председатель Мажилиса сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение следующих V Всемирных игр кочевников, и выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение.

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