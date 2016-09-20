Космические снимки на 6,3 млрд тенге купили госорганы у Казкосмоса

Технологии
С начала 2016 года государственным органам Казахстана были предоставлены космические снимки на сумму 6,27 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казкосмоса.

"На 1 сентября 2016 года Казкосмосом был произведен космический мониторинг 10 млн кв. км, по итогам чего государственным органам Казахстана были предоставлены космические снимки, коммерческая стоимость которых составила 6,27 млрд тенге", – указывается в распространенном сообщении.

По данным космического ведомства, в Казахстане успешно действует орбитальная группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), состоящая из двух спутников ДЗЗ – KazEOSat-1 (высокое пространственное разрешение 1 м) и KazEOSat-2 (среднее пространственное разрешение – 6,5м), которые предназначены для обеспечения потребностей страны в получении независимого и оперативного доступа к данным ДЗЗ для решения задач сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природопользования, землепользования, геодезии, картографии, обороны и национальной безопасности республики.

"За период опытной эксплуатации космической системы ДЗЗ (2014–2015 годы) государственным органам на безвозмездной основе были переданы космические снимки сделанные на территории в 7,4 млн кв. км, рыночная стоимость которых составила около 5,4 млрд тенге. Следует отметить, что за прошлый год национальной космической системой дистанционного зондирования Земли коммерческим структурам было оказано услуг на общую сумму порядка 133,6 млн тенге", – уточнили в Казкосмосе.

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