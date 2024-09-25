Костанайский чиновник присваивал зарплаты «мертвых душ»

Прокуратура Костанайской области выявила факт хищении бюджетных средств на сумму свыше 11 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на на сайт Генеральной прокуратуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9 сентября прокуратурой Костанайской области был составлен обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

«Расследованием установлено, что в период с октября 2017 по август 2024 года руководитель КГУ «Костанайский городской Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства», используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивал лиц на разные должности», - говорится в сообщении прокуратуры.

Трудоустроенные лица фактически на рабочих местах не появлялись, свои функциональные обязанности не выполняли, при этом, поступавшие на их счета денежные средства в виде заработной платы, руководитель присваивал себе.

В результате действий подозреваемого государству причинен ущерб на сумму свыше 11 млн тенге.

Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.