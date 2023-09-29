Красна осень грибами

Словом, в лесу этой осенью, причем неважно в каком, березовом или сосновом, и ступить особо некуда – что ни шаг, то непременно гриб. Такого изобилия и разнообразия даров природы местные любители тихой охоты не припомнят давно. Способствовали этому явлению погодные условия: в конце августа и начале сентября дожди лили как из ведра.

– И несмотря на то что осадков нет уже почти две недели, грибы продолжают радовать. С одной стороны, очень прият­но, что природа так щедра и позволяет костанайцам не только сделать заготовки на зиму, но еще и подзаработать. А с другой – нужно быть профи в этом деле, чтобы разобраться в том многообразии грибов, которое нынче наблюдается в лесах, поскольку одно неверное движение может привести к трагедии.

Мы с супругом много лет прожили в деревне и по грибы ходим каждый год. Знаем, какой гриб съедобный, а какой – нет. Но в этом году столкнулись с такими экземплярами, что сроду не видывали. Вот наткнулись на гриб с темно-бордовой шляпкой. Вроде как сыроежка и пахнет как типичный съедобный гриб, но в то же время ножка у него какая-то странная – слишком тонкая для этого вида. В этом случае мы придерживаемся золотого правила: не знаешь – не бери! И обошли эти грибы стороной.

– Уж лучше собрать меньше, но только то, в чем ты стопроцентно уверен, – растолковала правила ведения тихой охоты жительница Костаная Елена Синкевич.

Любопытно, что грибы в Костанае этой осенью растут не только в лесах, но и в совсем нетрадиционных местах: на пришкольном участке, во дворах многоэтажек и даже в самом сердце города, посреди брусчатки.

А вот Людмила Самохина отыскала коровники прямо у себя на даче.

– В прошлую субботу вырывала ботву помидорную и на грядке увидела грибы, да столько много их, будто специально сажали. Сорвала, пригляделась – настоящие коровники. Но домой везти не рискнула. Все-таки, по моему мнению, грибы должны расти в лесу. За многолетний стаж дачника, а я работаю на своем участке с 1983 года, такое вижу впервые, – высказала Людмила Самохина.

Надо сказать, что обилие грибов в этом году позволило сделать зимние заготовки даже самым ленивым костанайцам, которые ни разу так и не вышли на тихую охоту. А все благодаря законам рынка: чем больше товара, тем ниже его стоимость. Трассы и рынки города просто завалены грибами: и тебе благородные белые, и подберезовики, и подосиновики, да и много каких еще. И если в начале грибного сезона пятилитровое ведерко маслят стоило 3 500 тенге, то к середине сентября уже за 2 000 тенге можно было купить 10-литровое ведро белых груздей. Сегодня же грибы собирают даже под заказ, с доставкой до самых дверей. Куда ж еще проще: набрал заветные цифры, заплатил и уже часа через три-четыре ты счастливый обладатель даров природы. Хочешь жарь, хочешь соли – соберут тебе на твой вкус и даже цвет. Такой вот нынче уникальный выдался в Костанае год.