Кремль заявил об остановке зерновой сделки

Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки до выполнения всех условий России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Договоренности по зерновой сделке прекратили действие, она остановлена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что как только часть договоренностей, касающаяся России, будет выполнена, Москва незамедлительно "вернется к реализации этой сделки".

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Владимир Путин в минувшую субботу в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Он подчеркнул, что осталась нереализованной главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.

Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.