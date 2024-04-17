Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области

фото акимата СКО

Очередной день драматического паводка в Северном Казахстане начался с сообщений о рабочей поездке в регион Главы государства и экст­ренной эвакуации жителей села Соколовка.

В ночь на 16 апреля из-за резкого повышения уровня воды в реке Есиль началась экстренная эвакуация жителей сел Соколовка, Большая Малышка и Долматово Кызылжарского райо­на. Из Соколовки эвакуированы 42 человека, из Большой Малышки – 150. Эвакуация из Долматово продолжается.

Эвакуационные пункты организованы в селах Виноградовка, Пресновка, Налобино, Белое, Пеньково. Эвакопункты постепенно обеспечиваются всем необходимым, поскольку эвакуация получилась экст­ренной.

– Для тех, кто не успел вывезти документы и ценные вещи, мы отрабатываем с ЧС возможность вернуться в село, – отметила в своем сообщении пресс-секретарь акима Кызылжарского райо­на Жанель Бисенбаева.

Между тем директор Северо-Казахстанского областного филиа­ла РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что в регионе началась вторая волна поводка, хотя на большинстве внутренних рек СКО пики половодья уже прошли.

– Началась вторая волна половодья реки Есиль в связи с поступлением воды с притоков Терисаккан, Жабай и Калкутан, расположенных в Акмолинской области, – пояснила Кымбат Мергалимова. – Пик половодья проходит у города Петропавловска. Уровень воды составляет 1 340 сантиметров при опасном в 960 сантиметров. Ожидаемое прибытие пика первой волны паводка – 17–18 апреля.

Пригодились беспилотники: летательные аппараты используются сейчас для того, чтобы сверху внимательно осмотреть затопленные участки. Дроны местной сборки доказали эффективность даже в ночное время.

– В поселке Заречном мы обнаружили 15 человек, которых вода заперла в домах, и помогли им эвакуироваться, – рассказал старший мастер участка завода тяжелого машиностроения Антон Полуян.

Оставшиеся без жилья люди получили возможность переждать стихию в эвакуационных пунктах. Только в Петропавловске их 12. Везде работают медики, психологи, эвакуированные обеспечены питанием и водой. Коек достаточно, есть даже резерв.

В эвакопункте, расположенном в школе № 4, разместились жители из поселка Заречного.

– Людей привезли в том, в чем их застала стихия, – рассказывает исполняющая обязанности директора школы Татьяна Сергеева. – Кто-то в сапогах, кто-то в одном трико, даже куртки нет, потому что не успели надеть. Живут у нас два иранца из села Николаевка.

Добрые граждане передали для пострадавших телевизор и стиральную машину. Имеется запас питьевой воды. Питаются здесь за счет средств частной компании.

Тем временем в СКО продолжает поступать гуманитарная помощь. Например, активисты республиканского объединения «Ассамблея жастары» отправили в Петропавловск одежду, бытовую химию, продукты питания, все это они привезли на семи «газелях».

К слову, сейчас уже создан общественный штаб, члены которого намерены помогать пострадавшим в получении помощи. В составе штаба 28 человек, в основном это активисты-общественники и депутаты. Они будут распределять гуманитарную помощь, координировать действия волонтеров, посещать эвакуационные пункты, вести разъяснительную работу.

В одном из эвакопунктов (СШ № 43) уже состоялась встреча штабистов с жителями поселка Кожевенного.

– Атмосфера у нас благоприятная, – считает директор школы Акку Умарова.

Она благодарит меценатов Владимира Козлова и Андрея Исакова, которые помогли организовать поездку эвакуированных горожан в баню в селе Белом.

Ольга Панкратова не успела оформить наследство, по этой причине у нее нет документов на жилье, и она теперь беспокоится, что по этой причине не получит компенсацию. Со своей проблемой Ольга обратилась к специалистам соцзащиты, получила от них внятный ответ: юрист сможет оказать профессиональную помощь.

Квартира Татьяны Задорожной на первом этаже и полнос­тью затоплена. Утонул и пакет с документами. В эвакопункте женщина живет с двумя детьми. Она искренне верит, что сумеет восстановить документы и получить поддержку государства.

У пострадавших сегодня, конечно, много вопросов. Они спрашивают, например, о том, какая предусмотрена выплата за утонувший автомобиль или как будут организованы школьные занятия. Члены общественного штаба внимательно выслушивают всех и записывают вопросы, чтобы ответить на них как можно быстрее...