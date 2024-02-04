Кризисные центры откроют сёлах Туркестанской области

В регионе намерены увеличить количество сел, отказавшихся от алкоголя, передает Kazpravda.kz
Об этом договорились на первом республиканском форуме по профилактике бытового насилия, который состоялся в Туркестане, сообщает Polisia.kz.
Масштабный республиканский форум проходил под названием "Счастливая семья - гарант будущего". Это первое такого рода мероприятие. В нем принимали участие аким области, полицейские, депутаты, общественные деятели, артисты, уполномоченный по правам ребенка, жители Туркестана и семьи, состоящие на учете.
«Все они говорили о том, как решить вопросы, связанные с бытовым насилием. Заинтересованные органы договорились построить кризисны центры в 17 районах и городах области, увеличить количество сел, отказавшихся от алкоголя, где не зарегистрировано ни одного преступления, а также усилить различные профилактические меры», - отмечается в сообщении.