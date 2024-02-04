Кризисные центры откроют сёлах Туркестанской области

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Об этом договорились на первом республиканском форуме по профилактике бытового насилия, который состоялся в Туркестане, сообщает Polisia.kz.

Масштабный республиканский форум проходил под названием "Счастливая семья - гарант будущего". Это первое такого рода мероприятие. В нем принимали участие аким области, полицейские, депутаты, общественные деятели, артисты, уполномоченный по правам ребенка, жители Туркестана и семьи, состоящие на учете.