Кризисные центры откроют сёлах Туркестанской области

Общество
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В регионе намерены увеличить количество сел, отказавшихся от алкоголя, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Об этом договорились на первом республиканском форуме по профилактике бытового насилия, который состоялся в Туркестане, сообщает Polisia.kz.

Масштабный республиканский форум проходил под названием "Счастливая семья - гарант будущего". Это первое такого рода мероприятие. В нем принимали участие аким области, полицейские, депутаты, общественные деятели, артисты, уполномоченный по правам ребенка, жители Туркестана и семьи, состоящие на учете.

«Все они говорили о том, как решить вопросы, связанные с бытовым насилием. Заинтересованные органы договорились построить кризисны центры в 17 районах и городах области, увеличить количество сел, отказавшихся от алкоголя, где не зарегистрировано ни одного преступления, а также усилить различные профилактические меры», - отмечается в сообщении.

#Туркестанская область #кризисные центры

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