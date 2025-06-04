Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Полицейские изъяли более 1 млн доз «синтетики» и около 6 тонн прекурсоров

Фото: Polisia.kz

В поселке Северо-Западный в рамках спецоперации «Қарасора - 2025» ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением «Арлан» при содействии прокуратуры области. Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества — более 1 млн разовых доз. Именно такое количество планировалось вывести на черный рынок.

Задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет. По месту их проживания обнаружены 355 канистр с химикатами, лабораторное оборудование, включая вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы, а также три автомобиля, предположительно использовавшиеся в преступной деятельности.

«Пресечен колоссальный вред здоровью и жизни тысяч граждан. Также предотвращено вовлечение новых участников, в том числе возможных закладчиков из числа гражданского населения. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование», – отметил начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Также он добавил, что борьба с наркоугрозой  приоритетная задача. Полиция продолжит действовать жестко, бескомпромиссно и системно. 

#нарколаборатория #ликвидация

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