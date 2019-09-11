Крупную партию наркотиков задержали полицейские в Актюбинской области
Крупную партию наркотиков задержали полицейские в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
2 сентября текущего года сотрудниками ДП Актюбинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар-2019" на трассе "Самара-Шымкент" (на 864 км.) была остановлена а/м марки "BMW".
"В ходе проведения не санкционированного обыска автотранспортного средства, в салоне автомашины обнаружены и изъяты 2 дорожные сумки, в которых находилось по одному полиэтиленовому мешку с содержимым веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим веществом "марихуана" общим весом 27 килограммов", – говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК.
В результате предпринятых мер в теневой оборот не допущено более 48 тысяч разовых доз наркотических средств, а наркодилеры недополучили более 5 миллионов тенге в виде прибыли от их реализации.