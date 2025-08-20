На их улов объявлен мораторий всеми прикаспийскими странами
Сотрудниками природоохранной прокуратуры Мангистауской области во взаимодействии с РГП «Охотзоопром» в прибрежной зоне «Ащымұрын» Тупкараганского района задержан автомобиль марки Toyota Land Cruiser 100, сообщает Kazpravda.kz
В багажном отделении машины обнаружили рыбы осетровых пород общей массой 455 кг. На их улов объявлен мораторий всеми прикаспийскими странами.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными». Расследование было поручено отделу полиции Тупкараганского района, по делу принимается ряд следственных действий. Одновременно разъясняем, что незаконные добыча, приобретение, хранение, сбыт, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут уголовную ответственность», – говорится в сообщении прокуратуры.