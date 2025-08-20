На их улов объявлен мораторий всеми прикаспийскими странами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками природоохранной прокуратуры Мангистауской области во взаимодействии с РГП «Охотзоопром» в прибрежной зоне «Ащымұрын» Тупкараганского района задержан автомобиль марки Toyota Land Cruiser 100, сообщает Kazpravda.kz

В багажном отделении машины обнаружили рыбы осетровых пород общей массой 455 кг. На их улов объявлен мораторий всеми прикаспийскими странами.