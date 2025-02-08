Крупную партию вейпа задержали на казахстанско-российской границе

Контрабанда провозилась под видом станка для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры, передает Kazpravda.kz

Фото: Минфин РК

На казахстанско-российской границе на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» работниками ДГД по Актюбинской области совместно с Пограничной службой КНБ РК задержаны 2 грузовых автотранспортных средства.

Машины должны были следовать транзитом по маршруту Российская Федерация – Республика Узбекистан.

При изучении товаросопроводительных документов было принято решение об идентификации заявленного товара «станок для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры».

По результатам проверки были выявлены электронные сигареты (вейп) 13 420 штук, заправочная смесь для электронных сигарет (вейп) 2 080 штук и СНЮС (вид некурительного табачного изделия) 15 050 штук.

По данному факту материалы на автотранспортные средства и товары переданы в ДЭР по Актюбинской области для принятия дальнейшего процессуального решения.