Крупную партию вейпов пытались контрабандой завести в Казахстан

Стоимость изъятых электронных систем потребления составляет 500 млн тенге
29 июня текущего года в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Костанайской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии «вейпов», сообщает Kazpravda.kz
Запрещенный товар в количестве 27 624 штук обнаружен в прицепе грузового автотранспорта среди другого груза.
По предварительным оценкам, стоимость изъятых электронных систем потребления составляет 500 млн тенге.
Материалы по данному факту переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.
В Погранслужбе КНБ напомнили, что в Казахстане действует запрет на ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.