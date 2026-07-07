Крупную партию вейпов пытались контрабандой завести в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29 июня текущего года в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Костанайской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии «вейпов», сообщает Kazpravda.kz

Запрещенный товар в количестве 27 624 штук обнаружен в прицепе грузового автотранспорта среди другого груза.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых электронных систем потребления составляет 500 млн тенге.

Материалы по данному факту переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.

В Погранслужбе КНБ напомнили, что в Казахстане действует запрет на ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.