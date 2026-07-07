Находившегося в международном розыске подозреваемого задержали в Уральске

Правонарушителя разыскивали с прошлого года

Фото: Polisia.kz

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП ЗКО задержали в Уральске мужчину, который с февраля 2025 года находился в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным следствия, подозреваемый, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил благотворительные денежные средства на сумму свыше 88 млн тенге.

При задержании мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции, спрятавшись в шкафу, однако был обнаружен и задержан. Задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Уральска.

«По данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, МВД при взаимодействии с турецкими коллегами в Анталье задержана 46-летняя гражданка РК, находившаяся в розыске с 2021 года.