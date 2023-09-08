Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Производителя молока оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: pixabay.com

Департамент АЗРК по Жетысуской области уличил ТОО «Ак-Булак продукт» в антиконкурентных согласованных действиях, а именно в установлении и поддержании цен на молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке.

По итогам расследования антимонопольный орган вынес товариществу предписание об устранении нарушений и возбудил дело об административном правонарушении.

Суд оштрафовал компанию на 755 337 тенге.

Ранее сообщалось, что в Астане ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» заплатило штраф в 1,6 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства. 

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