Крупную сеть топливных баз в РК оштрафовали за высокие цены на 1,6 млрд тенге

Фото: пресс-служба АЗРК РК

ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан» уплатило крупный штраф за нарушение антимонопольного законодательства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Как показало расследование департамента АЗРК по Астане, ТОО «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», злоупотребляя доминирующим положением, установило монопольно высокие цены на комплекс услуг по экипировке локомотивов (прием, хранение и отпуск дизельного топлива в границах железнодорожных путей).

20 апреля 2023 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям наложил на компанию адмвзыскание на 1,6 млрд тенге, которое судебная коллегия по оставила без изменения.

Товарищество уже заплатило штраф в 1,6 млрд тенге.