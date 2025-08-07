Пламя охватило почти 34 тыс. га, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время лесной пожар тушат около 2 тыс. человек.

«С момента начала пожара Гиффорда, который бушует в штате Калифорния, площадь пожара составила 83 933 акра», — указано в материале.

Уточняется, что возгорание удалось локализовать лишь на 9%. В связи с этим были отданы распоряжения об эвакуации жителей округов Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара.

Ранее в этот день газета The Globe and Mail сообщила, что, по меньшей мере, 15 тыс. человек эвакуировались в канадской провинции Манитоба из-за лесных пожаров. Отмечалось, что по всей стране происходит более 760 лесных пожаров, из которых как минимум 205 вышли из-под контроля.

Ранее сообщалось, что мощные лесные пожары бушуют на юге Франции.

Напомним, в начале этого года катастрофические по масштабам лесные пожары вспыхнули в Лос-Анджелесе. Пожар начался утром 7 января в Пасифик-Палисейдс. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га. Этому способствовали засуха и сильный ветер.