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Крушение Boeing в Китае: расшифрованы "чёрные ящики"

Крушение Boeing 737 авиакомпании Chinese Eastern Airlines 21 марта, в котором погибли 132 человека, могло быть преднамеренным. Об этом сообщили ABC News и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, информированных о ходе расследования причин авиакатастрофы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru.

Положение закрылков, посадочного механизма и почти вертикальный спуск свидетельствует о том, что самолет привели в это состояние намеренно, считают собеседники ABC News.

Китайские чиновники отмечали, что самолет ударился о землю с такой силой, что образовалась воронка глубиной 20 метров.

Анализ данных с "черных ящиков" показал, что самолет резко снизился с высоты 8840 метров до 2440, выровнялся, но затем перешел в свободное падение.

Самолет перешел к вертикальному снижению по команде кого-то из кабины пилотов, сообщил the Wall Street Journal источник, информированный о предварительной версии случившегося у американских авиаструктур.

При этом пилоты не отвечали на неоднократные попытки авиадиспетчеров связаться.

По сведениям ABC News, следователи сейчас изучают частную жизнь одного из пилотов и находят признаки того, что у него могли возникнуть определенные проблемы незадолго до крушения. В China Eastern Airlines ранее говорили, что все три пилота обладали достаточной квалификацией и перед вылетом были здоровы. Представитель авиакомпании заявил WSJ, что нет никаких данных о финансовых проблем у летчиков.

В Национальном Совете по безопасности на транспорте США ранее отмечали, что китайские регуляторы и Boeing, а затем и китайские расследователи, не сообщали о технических проблемах у разбившегося самолета.

Расследованием занимается Администрация гражданской авиации КНР. Также к расследованию привлечены официальные лица США, поскольку самолет произведен в Штатах.

Напомним, самолет авиакомпании Chinese Eastern Airlines разбился 21 марта в горах провинции Гуанси по пути из Куньминя в Гуанчжоу. Погибли 9 членов экипажа и 123 пассажира.

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