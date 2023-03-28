Кто прошел в Мажилис от партии "Ауыл"
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По итогам выборов партия получила 8 мандатов.
В партии «Ауыл» распределили депутатские мандаты в Мажилис Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz.
Партию в Парламенте представят:
1. Дайрабаев Жигули Молдақалықұлы
2. Егізбаев Серік Рахметоллаұлы
3. Абден Қарақат Жақсылыққызы
4. Баққожаев Анас Ахатұлы
5. Саурықов Ерболат Байұзақұлы
6. Арсютин Николай Геннадьевич
7. Зейнуллин Аян Талғатұлы
8. Серіков Таңсауле Ғабдыманапұлы
Напомним, 27 марта в ЦИК сообщили, что партия «Ауыл» по итогам выборов набрала 693 938 голосов, и получила 8 мандатов.