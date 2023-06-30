Кто спрятался, я не виноват
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Лаура Тусупбекова
Сенат на последнем в этой сессии пленарном заседании одобрил принятые Мажилисом нормы о возврате незаконно приобретенных активов. Таким образом, те, кто вывел деньги за рубеж по серым схемам, получат последний шанс задекларировать не только свое имущество, но и приверженность справедливости в Новом Казахстане. Если этим шансом не воспользоваться, государство будет действовать по принципу, перефразируя известное выражение, «кто спрятался, я не виноват».