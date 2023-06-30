Кто спрятался, я не виноват

Как отметил сенатор Андрей Лукин, Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» с сопутствующими поправками направлен на восстановление социальной справедливости в обществе.

Документом предполагаются следующие положительные правовые и социально-экономические последствия: создание необходимых законодательных основ для выявления и возврата незаконно приобретенных активов; построение четкого и прозрачного механизма работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов; восстановление социальной справедливости в обществе; решение вопросов повышения благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных активов.

Основными положениями и новеллами являются определение круга субъектов, на которых распространяется действие закона, основных принципов возврата активов, целей и задач закона, создание уполномоченного органа по возврату активов в качестве ведомства органов прокуратуры с определением его полномочий, регулирование порядка осуществления межведомственного взаимодействия в сфере возврата активов, осуществляемого уполномоченным органом по возврату активов с правоохранительными органами, со специальными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора, введение норм о создании Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов с определением его структуры и полномочий, в состав которой войдут депутаты Парламента, общественные деятели, члены Правительства и другие лица.

Кроме того, положениями документов определяется раскрытие конкретных мер по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов, в том числе введение понятия реестра, предназначенного для целей возврата активов, определение субъектов, подлежащих включению в него и порядка формирования реест­ра, введение правовых механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов, введение возможности применения предварительных обеспечительных мер в случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству, установление способов (механизмов) возврата активов, которые могут носить добровольный или принудительный характер, с раскрытием порядка их применения.

– Так, добровольный возврат осуществляется путем передачи всех или части незаконно при­обретенных активов государству путем заключения соглашений о добровольном возврате. Преимуществом добровольного возврата активов является экономия ресурсов государства, в том числе на арбитражные и судебные разбирательства, требующих определенных временных и материальных ресурсов. Принудительный возврат активов осуществляется на основе судебных актов Республики Казахстан, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств, который предусматривает образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, – пояснил сенатор.

Законом вводится новый для казахстанского права институт гражданской конфискации, широко применяемый в настоящее время зарубежными странами. Кроме того, в целях гарантии защиты прав лиц законом вводится закрытый реестр лиц, который минимизирует репутационные риски субъектов и снижение стои­мости их активов, защита прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов через решения комиссии и судов, возврат убытков, причиненных необоснованным принятием предварительных обеспечительных и иных мер, судебный контроль гражданской конфискации (только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях), гарантии для лиц, выполнивших условия соглашений о добровольном возврате активов.

Разработанные по инициативе депутатов Парламента законы, как подчеркнул спикер Сената Маулен Ашимбаев, нацелены на повышение благосостояния граж­дан, их социальную защиту и экономическое развитие страны.

– Ряд законов, касающихся возврата государству незаконно приобретенных активов, разработан в целях реализации инициатив Главы государства. Эти законодательные акты определяют правовые механизмы по установлению их происхождения, возврату и использованию в интересах государства. Возвращенные активы должны использоваться для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния граж­дан Казахстана. В целом данные законы – это значимый шаг на пути к формированию Справедливого Казахстана, – прокомментировал Маулен Ашимбаев.

Как уже было сказано, закон предусматривает два способа возврата активов: добровольный и принудительный. Основаниями для добровольного служат соглашение о добровольном возврате, мировое соглашение по ГПК, процессуальное соглашение о признании вины и возврате активов по УК и УПК. Добровольный возврат возможен и по иным соглашениям.

Сенатор Айнур Аргынбекова попросила Генпрокуратуру четко и внятно проговорить, какие соглашения понимаются под «иными».

– Здесь же «широкое поле» для разного толкования, – аргументировала свои сомнения депутат.

Заместитель Генпрокурора Улан Байжанов сомнения развеял сразу: широкого толкования «иных» соглашений не будет, поскольку в статье 25 закона определены четкие и обязательные условия для соглашения. Слово «иные» включено лишь потому, что казахстанским уполномоченным при реализации закона придется взаимодействовать с иностранными юрисдикциями со своей законодательной базой.

Также сенаторы рассмотрели и одобрили законы «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» с сопутствующими поправками. Пожалуй, главное завоевание законов – закрепление адмответственности за распространение ложной информации в Интернете. Документы также призваны усилить защиту, в первую очередь детей, от дезинформации, бесконтрольной рекламы и буллинга в социальных сетях.

О том, что бесконтрольная рек­лама может привести к самым непредсказуемым последствиям, говорить не приходится. Сенатор Руслан Рустемов в связи с этим озабочен агрессивной рекламой в стране букмекерских контор и игорного бизнеса. А в стране тем временем, по последним данным, около 350 тыс. человек, большинство из них молодые люди, страдают от лудомании.

Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов согласился с постановкой вопроса, но считает, что по рекламе игровых платформ со ставками должен быть отдельный законопроект.

– Отдельный законопроект по лудомании осенью будет рассматриваться. Но мы не делим контент с точки зрения маркировки на лудоманию или еще что-то. Под правила маркировки будет подпадать весь контент, что мы предусмотрим в подзаконных нормативно-правовых актах, – сказал вице-министр.

Спикер Маулен Ашимбаев же считает, что к проблеме лудомании, онлайн-казино и ставок необходимо обязательно вернуться.

– В обществе эта проблема становится очень актуальной. Многие о ней пишут, жалуются. В связи с этим отдельным законом или поправками в действующие законы мы должны постараться ограничить данное явление в нашей стране, наложить какие-то запреты, мировой опыт еще должны посмотреть. Но в любом случае в этом направлении нам нужны конкретные шаги. Давайте, не откладывая в долгий ящик, этой проблемой вместе займемся, – сказал спикер.

В целом он отметил, что все мы являемся свидетелями того, как в последнее время усилилось влияние социальных сетей на общество.

– Поэтому большое значение имеет усиление государственной защиты граждан от буллинга в социальных сетях, фактов оскорблений, от деятельности финансовых пирамид и других подобных проблем. Также в рамках закона проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы, – акцентировал внимание Маулен Ашимбаев.

В соответствии с одобренными сенаторами законами «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования» разработаны и утверждены единые правила признания профессиональных квалификаций. Такой подход способствует созданию комплексных программ обучения и подготовки персонала.

Сенаторы также одобрили законы «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» с сопутствующими поправками. Нормы документов обеспечивают необходимый уровень радиационной и экологической безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и прилегающих к нему земель, в том числе предусмотрено усиление госконтроля по развитию научного потенциала страны, укрепления позиций Казахстана в вопросах мирного использования ядерной энергии и в других направлениях.

Также, согласно повестке, депутаты по представлению Главы государства избрали судей Верховного суда. После рассмотрения кандидатур профильным комитетом Сената депутаты проголосовали за избрание на должности судей Верховного суда Ерлана Айтжанова, Габита Альжанова, Гульмиры Исамберлиевой, Ерлана Космуратова, Нурлана Курмангалиева. Также в ходе заседания новоизбранные судьи Верховного суда принесли присягу.

Подводя итоги работы сессии, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сенаторами за этот период проделана значительная работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства. За три месяца было принято 25 законов, 10 из которых инициированы депутатами, проведено 66 важных мероприятий.

Отдельно остановился спикер на итогах работы палаты по укреплению взаимодействия с регионами. Как отметил Маулен Ашимбаев, за время сессии были проведены заседания Совета по взаимодействию с маслихатами и депутатской группы «Өңір» в обновленном составе. Создан новый механизм содействия реализации законодательных инициатив депутатов – проект­ный офис Сената. Регулярно проводятся заседания Клуба молодых экспертов при Сенате. В соответствии с поручением Президента страны сформирована депутатская группа «Бір ел – бір мүдде», в состав которой вошли депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, и состоялось первое заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития.

– Важной задачей Сената является качественное и свое­временное законодательное обеспечение реформ Президента страны. В связи с этим за период сессии сенаторами инициированы и направлены в соответствующие госорганы более 50 депутатских запросов. Наша палата – ключевой институт, представляющий интересы регионов. Поэтому в ходе предстоящих в летний период вы­ездов в регионы важно активно встречаться с гражданами, экс­пертным сообществом, изучать актуальные вопросы на местах. В рамках следующей сессии будем поднимать эти вопросы, – заключил Маулен Ашимбаев, обращаясь к коллегам.