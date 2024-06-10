Куанышбек Есекеев назначен советником президента РК

Распоряжением главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

Куанышбек Есекеев родился 10 июня 1975 года в Алматы. В 1996 году окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, по специальности "прикладная математика". Является кандидатом физико-математических наук.

Трудовой стаж:

Старший преподаватель Казахского государственного университета им. аль-Фараби, заведующий компьютерной лабораторией «Малимет» (1998);

Начальник отдела, директор департамента информационных технологий, начальник отдела техобслуживания ЗАО «ННК «Казахойл» (1998-2000);

Советник главного инженера, начальник главного управления, директор департамента информационных технологий РГП «Казахстан темир жолы» (2000-2002);

Директор департамента информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования РК, директор департамента информационных технологий Министерства финансов РК (2002-2004);

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (13.05.2004-02.2007);

И.о. председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (10.2006-24.02.2007);

Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (24.02.2007-12.03.2010);

Председатель правления АО «Казахтелеком» (03.2010, полномочия продлены с 15.03.2016).

Прочие должности:

Член совета директоров ЗАО «Национальные информационные технологии» (08.2003-05.2005);

Председатель совета директоров АО «НК «Kazsatnet» (2006-2007);

Член совета директоров АО «Казахтелеком» (12.2006, переизбран с 06.2018);

Председатель совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный комплекс «Зерде» (10.2008);

Член совета директоров АО «ННТХ «Парасат» (11.2008-08.2010).