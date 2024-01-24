Куат Хамитов и Серик Сапиев посетили казахстанские колонии

Куат Хамитов вместе с певцами и спортсменами посетил колонию в Алматинской области, а Серик Сапиев - Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД РК

С праздничным концертом в учреждение №12 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу приехали известные певцы и спортсмены.

Мастер спорта смешанных единоборств и файтер MMA Куат “Найман” Хамитов провел беседу с осужденными по пропаганде спорта и здорового образа жизни, а звезды эстрады Серикбол Сайлаубек, Казыбек Адикей, Болатбек Досыбаев, Аскар Жанузаков и Еркебулан Махмут организовали концертную программу в колонии максимальной безопасности.

Знаменитому спортсмену и певцам осужденный посвятил свои стихи и поблагодарил их за визит.

– Мы приехали оказать поддержку осужденным, которые отбывают наказание. Здесь немало талантливых мужчин. Желаем им поскорее вернуться в свои семьи, – поделился Куат Хамитов.

Мероприятие организовано в рамках реализации Дорожной карты оздоровления ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 2023-2025 годы.

Заслуженный мастер спорта РК по боксу, олимпийский чемпион Серик Сапиев посетил учреждение № 29, где встретился с осужденными строгого режима, чтоб поделиться жизненным опытом и ответить на интересующие вопросы.

– За всю историю моей жизни я впервые посещаю столь отдаленное место. Хочу поблагодарить всех присутствующих за хороший прием и проявленное внимание, – такими словами начал свое обращение Серик Сапиев.

Он рассказал, как пришел в спорт, кто был его кумиром, как он учился в школе и университете, о своей первой победе на ринге, какие ощущения были, когда выиграл заветное олимпийское “золото”, как чувствует себя в роли руководителя боксерского клуба и многое другое.

В пример привел личную историю о дружбе, о позитивных мыслях, которые материализуются, но лишь с тем условием, если они носят искренние побуждения, не преследуя корыстные цели в любом начинании.

– У каждого из вас должно быть стремление стать полноценным гражданином своей страны, несмотря на прежние ошибки. Все можно исправить и начать заново. Собственными усилиями вы можете добиться любых успехов и стать достойнымм отцами для своих детей, опорой в семье. Ваше будущее и благополучие в ваших руках! – отметил Сапиев.

На память олимпийскому чемпиону осужденный-художник подарил картину, на которой изобразил самого боксера.



