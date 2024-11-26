Кубок Вальднера: Герасименко вошел в состав сборной Азии по настольному теннису
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С 13 по 15 декабря в Норвегии пройдет первый Кубок Вальднера с участием ветеранов и действующих мировых звезд настольного тенниса, сообщает Kazpravda.kz
По данным НОК, казахстанец Кирилл Герасименко сыграет в составе сборной Азии, которую также представят шестикратный олимпийский чемпион Ма Лонг, Чэнь Мэн, Джанг Вуджин, Лим Джонхун, Шин Юбин, Маника Батра.
Сборную мира представят Ян-Уве Вальднер, признанный Международной федерацией настольного тенниса лучшим игроком XX века, Трульс Морегард, Дмитрий Овчаров, Уго Калдерано, Адриана Диас, Бернадет Сёч.