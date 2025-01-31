Куда обращаться лудоманам за медпомощью

Волонтеры столицы распространяли информацию среди жителей о той помощи, которую оказывают людям с игровой зависимостью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Астанчанам рекомендуют обращаться в городской центр психического здоровья или на сайт Республиканского научно-практического центра психического здоровья Mentalcenter.kz

Организаторы отмечают, что акция — шаг к повышению осведомлённости населения и созданию общества, где каждый знает, куда обратиться за поддержкой и как избежать зависимости.

«Сегодня мы организовали раздачу информационных буклетов в местах массового скопления людей. В ходе акции наши волонтёры раздали 500 буклетов по теме лудомании, её последствиях и доступных способах получения помощи. В этом году мы провели первую акцию по противодействию лудомании, а ранее у нас проходили похожие акции в рамках проекта «Жаркын болашак», – рассказал специалист МРЦ «Астана Жастары» Олжас Амангельды.

В Минтуризма сегодня сообщили, что должников будут выявлять среди клиентов букмекерских контор. На сегодня заблокированы аккаунты около 15 тыс. граждан, включенных в реестр должников. Общее количество должников составляет 3 миллиона человек.