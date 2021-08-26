Куда обращаться с жалобами на работу медорганизаций пациентам

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Куда обращаться, чтобы защитить свои права как пациента, рассказали в филиале по Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает Kazpravda.kz
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По вопросам оказания медицинских услуг в контакт-центре фонда (1406) по городу Нур-Султану в период с 1 января по 1 июля 2021 года зафиксировано 76 520 обращений. Все они рассмотрены и закрыты специалистами отдела по информированию населения и рассмотрению обращений.
Стоит отметить, что в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается рост жалоб населения на качество и доступность плановой помощи в медицинских организациях – поставщиков фонда.
А в СРМ Айкей в первом полугодии 2021 года по г.Нур-Султан зафиксировано 1165 жалоб (за аналогичный период 2020 года – 467 жалоб), из них все жалобы рассмотрены и закрыты специалистами отдела по информированию населения и рассмотрению обращений. Необходимо отметить, что в сравнении с прошлым годом количество жалоб увеличилось на 40,1%. «Медицинским организациям необходимо наладить работу служб поддержки пациентов и внутренного аудита, стать отзывчивыми к нуждам своего прикрепленного населения. На сегодня пациенты, не находя должного внимания в своих медорганизациях, вынуждены искать защиты своих прав, обращаясь в Фонд социального медицинского страхования», - отмечает директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.
Хотим напомнить, куда нужно обращаться, чтобы защитить свои права как пациента, если не сумели найти понимания при обслуживании в медицинской организации.
В первую очередь следует обратиться по месту медицинской организации, в службу поддержки пациента и внутренней экспертизы.
Она создана для контроля оказания медицинских услуг, их полноты и соответствия стандартам. Эта служба проводит внутренний анализ оказания медпомощи и клинической деятельности медицинской организации, выявляет нарушения стандартов и порядка предоставления медуслуг. Также она занимается рассмотрением обращений граждан, жалоб пациентов.
Фонд социального медицинского страхования имеет несколько каналов обратной связи, куда можно обратиться за консультацией или оставить жалобу.
Наибольшее количество жалоб и обращений поступает через Единый контакт-центр 1406.
Обращения рассматриваются и распределяются в зависимости от категории и сложности по трехуровневой модели обработки информации.
К первому уровню относятся вопросы консультативного характера. Ко второму и третьему – обращения, требующие детального изучения. Специалисты филиала фонда связываются с медицинской организацией, запрашивают информацию, проверяют оказание или причины отказа в оказании медицинской помощи.
Следующий популярный среди населения канал связи с фондом - мобильное приложение Qoldau 24/7
(можно установить в Play Market и App Store). Сюда отправляются обращения в текстовом формате, с приложением документов. Далее обращению присваивается порядковый номер, по нему затем отслеживается статус обработки.
На сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz
также можно адресовать вопросы, жалобы и предложения. На главной странице сайта размещены баннеры, пройдя по которым можно оставить свое обращение.
Еще одна возможность подачи обращения предусмотрена через Saqtandyrybot в Telegram.
После нажатия команды «Главное меню», выпадает несколько разделов на выбор. Выбираете «Отправить обращение на 1406». Подача обращения осуществляется согласно командам бота, где указываются регион, наименование медицинской организации и суть вопроса.
Отмечаем, что со стороны фонда принимаются системные меры по стимулированию поставщиков к улучшению работы по оказанию услуг населению. Эксперты столичного филиала Фонда социального медицинского страхования продолжают мониторинг качества и объемов оказанных услуг, которые оказывают поставщики по гарантированному государством бесплатному объему медицинской помощи и в пакете ОСМС.