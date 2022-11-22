Куда привела история

Статьи
Айгуль Турысбекова, Алматы

Проект «Зеленый дренаж» для решения проблемы с паводками ученика Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Елнара Салпекова стал результатом его увлечения историей, исторической архитектурой и урбанистикой.

Именно в таком порядке происходила трансформация его интереса к созданию столь серьез­ного инженерного проекта. За это время он прочитал огромное количество книг по этим направлениям. В беседе со школьником убедилась в его широком кругозоре, умении анализировать информацию и тяге к новым знаниям. Как оказалось, имея отличные оценки по точным дисциплинам, он больше всего любит историю, также серьезно увлекается
IТ-технологиями и мечтает поступить в один из вузов Лиги плюща.

Можно сказать, что он физик и лирик в одном лице. Себя он видит в предпринимательской деятельности, а именно в сфере архитектуры и строительства. Елнар родился в Алматы, но 11 лет назад семья переехала в Астану, однако он не теряет связи с родным городом и часто бывает в гостях у своей бабушки. О проблемах мегаполиса, когда после обильных дождей затапливает улицы, развязки и подземные переходы, знает не понаслышке.

Разработанная им система состоит из колодца, в котором находятся специальные растения, предназначенные для фильтрации грязной воды с дорог. Дальше она стекает в грунт, который состоит из слоя песка, щебня, и лишь потом – в почву. Проблема в том, что огромная масса воды накапливается на поверхности асфальта, а такие колодцы дают ей возможность просочиться в почву, тем самым разгружая арычную сеть и ливневую канализацию. Принцип работы «зеленого дренажа» заключается в восстановлении естественного круговорота воды.

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Алмалинского района он лично обратился к градоначальнику с предложением реализовать этот проект в мегаполисе. Аким проявил живой интерес к предложению ученика и поручил реализовать его в пилотном режиме.

Надо сказать, что Елнар внимательно изучил работу подобных систем в разных городах мира и разработал свою на примере Филадельфии, где она успешно работает. Школьник подогнал ее под условия Алматы. Импонирует тот факт, что старшеклассник серьезно подошел к работе над проектом. Для начала он попросил в Казгидромете все данные об обильных осадках в Алматы и на их основе сделал математические расчеты. Он рассчитал систему таким образом, что она сможет поглощать большие объемы воды, которая тут же будет уходить в почву, исключая заболачивание.

– Я уверен, что система реально будет работать, потому что она положительно показала себя в регионах, где случаются паводки летом и в межсезонье. У Алматы есть своя особенность: он находится в предгорной зоне, и во время дождей огромное количество воды стекает вниз по наклонной. Один такой колодец может поглощать примерно 2,5 тонны воды, – рассказывает школьник.

По его словам, главная задача этих установок – не заменить арыки, а диверсифицировать риски, чтобы в дождливые дни Алматы не «плыл». Елнар считает, что город не должен надеяться только на арычную сеть и систему ливневой канализации, которые зачастую не справляются с проблемой сбора воды. Необходимо разгрузить их, в перспективе эта система может стать основной, а арычная сеть – ее частью. По его расчетам, в среднем на установку одного колодца потребуется 2,5 млн тенге.

Школьник отметил, что в разработке проекта его поддерживали педагоги школы. Учителя физики помогали с расчетами, биологи – с выбором растений.

На вопрос, почему он решил разработать проект именно для Алматы, хотя в столице тоже существует эта проблема, Елнар отметил, что это универсальный проект, который подойдет и для Астаны.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Казахстанцев ждут перемены
Куда привела история
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Безопасность – важнейшая составляющая
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Статьи
Системная трансформация страны
Статьи
Безопасность – важнейшая составляющая
Статьи
Дружба на века
Статьи
«Фишка» от многодетной мамы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]