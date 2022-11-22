Куда привела история

Именно в таком порядке происходила трансформация его интереса к созданию столь серьез­ного инженерного проекта. За это время он прочитал огромное количество книг по этим направлениям. В беседе со школьником убедилась в его широком кругозоре, умении анализировать информацию и тяге к новым знаниям. Как оказалось, имея отличные оценки по точным дисциплинам, он больше всего любит историю, также серьезно увлекается

IТ-технологиями и мечтает поступить в один из вузов Лиги плюща.

Можно сказать, что он физик и лирик в одном лице. Себя он видит в предпринимательской деятельности, а именно в сфере архитектуры и строительства. Елнар родился в Алматы, но 11 лет назад семья переехала в Астану, однако он не теряет связи с родным городом и часто бывает в гостях у своей бабушки. О проблемах мегаполиса, когда после обильных дождей затапливает улицы, развязки и подземные переходы, знает не понаслышке.

Разработанная им система состоит из колодца, в котором находятся специальные растения, предназначенные для фильтрации грязной воды с дорог. Дальше она стекает в грунт, который состоит из слоя песка, щебня, и лишь потом – в почву. Проблема в том, что огромная масса воды накапливается на поверхности асфальта, а такие колодцы дают ей возможность просочиться в почву, тем самым разгружая арычную сеть и ливневую канализацию. Принцип работы «зеленого дренажа» заключается в восстановлении естественного круговорота воды.

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Алмалинского района он лично обратился к градоначальнику с предложением реализовать этот проект в мегаполисе. Аким проявил живой интерес к предложению ученика и поручил реализовать его в пилотном режиме.

Надо сказать, что Елнар внимательно изучил работу подобных систем в разных городах мира и разработал свою на примере Филадельфии, где она успешно работает. Школьник подогнал ее под условия Алматы. Импонирует тот факт, что старшеклассник серьезно подошел к работе над проектом. Для начала он попросил в Казгидромете все данные об обильных осадках в Алматы и на их основе сделал математические расчеты. Он рассчитал систему таким образом, что она сможет поглощать большие объемы воды, которая тут же будет уходить в почву, исключая заболачивание.

– Я уверен, что система реально будет работать, потому что она положительно показала себя в регионах, где случаются паводки летом и в межсезонье. У Алматы есть своя особенность: он находится в предгорной зоне, и во время дождей огромное количество воды стекает вниз по наклонной. Один такой колодец может поглощать примерно 2,5 тонны воды, – рассказывает школьник.

По его словам, главная задача этих установок – не заменить арыки, а диверсифицировать риски, чтобы в дождливые дни Алматы не «плыл». Елнар считает, что город не должен надеяться только на арычную сеть и систему ливневой канализации, которые зачастую не справляются с проблемой сбора воды. Необходимо разгрузить их, в перспективе эта система может стать основной, а арычная сеть – ее частью. По его расчетам, в среднем на установку одного колодца потребуется 2,5 млн тенге.

Школьник отметил, что в разработке проекта его поддерживали педагоги школы. Учителя физики помогали с расчетами, биологи – с выбором растений.

На вопрос, почему он решил разработать проект именно для Алматы, хотя в столице тоже существует эта проблема, Елнар отметил, что это универсальный проект, который подойдет и для Астаны.