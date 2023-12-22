Кумис Сеитова назначена председателем Комитета культуры МКИ

С июля текущего года она возглавляла комитет культуры МКС

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz.

Она родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, частный университет Академии «Болашак», университет имени Д.А. Кунаева.

Трудовой путь начала в Линейной больнице ст. Дарья.

В 1988 г. работала воспитателем детского сада.

В 1993-1995 гг. — второй секретарь Джезказганского обкома союза молодежи Казахстана.

1995-1997 гг. — научный сотрудник Жезказганского областного историко-краеведческого музея.

1997-2004 гг. — экскурсовод, заместитель директора, первый заместитель директора Жезказганского историко-археологического музея.

С 2004 по 2021 гг. работала в структуре Министерства культуры, информации и спорта.

2021-2023 гг. — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта.

С июля 2023 г. по настоящее время — председатель Комитета культуры МКС.