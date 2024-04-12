Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане

Более 10 тысяч пенсионеров с пользой проводят досуг, обучаясь новым навыкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, в Центре активного долголетия заботятся о пожилых людях, с 2022 года там оказывают пенсионерам социально-оздоровительные, социально-медицинские, социально-экономические, социально-трудовые и досуговые услуги.

Специалисты создают условия для активного и эффективного проведения досуга пожилых людей, вышедших на заслуженный отдых, чтобы они не остались в стороне от общества.

«Сегодня в Центре активного долголетия получают услуги 10 030 пенсионеров. Самому старшему из них 92 года. С начала года туда пришли 1 377 граждан. Пожилые люди могут записаться в три кружка одновременно и бесплатно посещать их в течение трех месяцев. Позитивное хорошее мышление, активное движение продлевают жизнь людей и спасают от одиночества и стресса», —проинформировали в городской администрации.

Стоит отметить, что в Центр активного долголетия пенсионеров приглашают для продления активного образа жизни и эффективной организации досуга. Специально для них проводят занятия по ЛФК, йоге, дыхательным упражнениям цигун, Айкуне, кунг-фу, танцам, скандинавской ходьбе, арт-терапии, трудотерапии, английскому, казахскому языкам, шахматам, тогызкумалаку, вокалу и компьютерным курсам.

В акимате добавили, что филиалы расположены по следующим адресам: в районе Алматы по ул. Р. Кошкарбаева, д. 29/1; в районе Байконыр по ул. Абая, д. 46; в районе Есиль по ул. Достык, д. 13; в районе Сарыарка по ул. Бейбитшилик, д. 25; в районе Нура по ул. Толе би, д. 44.