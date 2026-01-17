Огромное политическое значение имел и казахский курултай в Оренбурге. Он сыграл ключевую роль в становлении казахской государственности: в декабре 1917 года Второй Всеказахский съезд провозгласил Автономию Алаш, а в 1920-м учредительный съезд Советов Казахстана провозгласил Казахскую АССР.

В истории казахского народа были курултаи, которые решали судьбу нации. Многие из них проходили в трагическое для нашего народа время. Так, Таласский курултай остался в истории как собрание монгольских и тюркских ханов в долине реки Талас в 1269 году, это событие стало ключевым в летописи Золотой Орды. Каракумский курултай 1710 года объединил представителей трех казахских жузов для противостояния джунгарам. На нем хан Абулхаир был избран правителем единого ополчения. А курултай в Ордабасы в 1726 году – важный съезд ханов и биев. Именно тогда разрозненные многочисленные казахские племена объединились, преодолев все разногласия, чтобы противостоять мощнейшему и опаснейшему захватчику – джунгарам. С тех пор «собрание горы Ордабасы» и три мудреца Казыбек-би, Толе-би и Айтеке-би стали символами единства казахского народа.

Такие решения объединяли весь народ, потому что на курултае право голоса имели все, обратиться к правителю мог любой, обозначив свою просьбу коротко и емко: «Дат, тақсыр!» Это означало, что он просит хана вмешаться в спорный вопрос, разрубить узел конфликтов, вынести справедливое решение.

По историческим данным, традиция проводить курултай с участием представителей разных племен зародилась во времена Монгольской империи. На таких степных сходах решались важные экономические и политические вопросы. Если говорить современным языком, на курултаях обсуждались и принимались законы, а также определялись векторы внешней и внутренней политики.

Курултай созывался по мере надобности. Чаще всего – когда существовала угроза войны либо уже происходили военные действия, или же если случался джут или умирал правитель. Когда избирали нового хана, в работе курултая обязательно участвовали представители всех родов. После принятия коллегиального решения новоизбранного правителя по казахской традиции поднимали на белой кошме. Она символизировала чистоту помыслов и подразумевала его верное служение народу. К слову, на одном из курултаев был принят и Жеті жарғы – Свод законов Великой степи.

Туған жер

После обретения независимос­ти, в 1992 году, в Алматы состоялся Первый Всемирный курултай казахов. Мы все были свидетелями того, с каким трепетом и радостью наши соотечественники, волею судьбы оказавшиеся далеко от Родины, ступали на родную землю.

...С трапа самолета сходят люди, они взволнованны, и это видно. Сделав пару шагов, пожилая женщина в белом платке опускается на колени, целует родную землю – атамекен. Этот кадр долгожданной встречи с землей предков навсегда врезался в память миллионов людей.

Тогда же впервые было озвучено приглашение кандасам вернуться на историческую родину. Незадолго до Первого Всемирного курултая казахов, 18 ноября 1991 года, был принят исторический документ – Пос­тановление Кабинета минист­ров № 711 «О порядке и условиях переселения в Казахскую ССР лиц коренной национальности, изъявивших желание работать в сельской местности, из других республик и зарубежных стран». За годы независимости на историческую родину вернулись около 2 млн кандасов.

«Тарыдай шашылған», – говорят в народе, что означает – «рассыпавшееся, словно просо». Кто хоть раз просыпал просо – мелкую крупу, тот знает, что собрать ее обратно очень сложно, практичес­ки невозможно. Но Казахстану удалось доказать, что возможно все, главное – намерение (ниет).

Почти век прошел с тех пор, как миллионы казахов были вынуж­дены бежать из родных степей в поисках лучшей доли. Репрессии, голод, разруха, неизвестность – люди стремились спастись от смерти и лишений. Они уходили через горы, пески, бросая обжитые места, имущество, не зная, что их ждет на чужбине. Не все дошли до точки назначения, кто-то погибал в пути. Нелегко было и строить жизнь на новом месте. Однако, находясь вдали от родных мест, люди сумели сохранить язык и культуру, передать их потомкам.

Кандасы давно стали частью нашего общества, успешно интегрировались, являются гражданами Казахстана, вносят большой вклад в развитие страны. Так, на культурном небосклоне сияет певица Майра Мухамедкызы, мир науки выиграл от появления ученого Каржаубая Сарткожаулы, немало побед на ринге принес боксер Канат Ислам…

Издревле для казаха родная земля была священным понятием. Существует немало примет, традиций, обычаев, связанных с землей. Сакральное отношение к земле отражено в фольклоре и в литературе.

«Туған жердің жуасы да тәтті» – «Даже лук родной земли – сладкий», – говорят казахи, подчеркивая значимость отчего края в жизни и судьбе человека. «Жер ауыртпалықты алады» – «Земля заберет тяготы», – верили казахи. Отсюда пошел и обряд жерге аунату, когда человек, которого мучают хвори или которого скорбь съедала изнут­ри, должен был перекатиться семь раз по земле, а потом, встав с правой ноги, уйти, не оборачиваясь. Затем давали садака, и это помогало... К слову, сейчас современные психологи также рекомендуют почаще «заземляться», то есть ходить босиком по земле, утверждая, что это одна из действенных практик.

Само понятие «туған жер» священно для казаха, потому что атамекен – земля отцов. Есть немало слов, отражающих отношение к земле, в частности – к родной земле. Например, существует слово «жерсіну», его прямой перевод – «акклиматизироваться», однако это глубокое и емкое понятие включает в себя не только привыкание к климату, но и принятие новой страны.

В современном Казахстане действует Национальный курултай – консультативно-совещательный орган при Президенте РК. Это возрожденная в новом формате традиция степной демократии. Как и столетия назад, на курултае обсуждаются важные вопросы развития страны, консолидации общества, укрепления национальной идентичности и формирования новых законодательных инициатив. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Национальный курултай стал связующим звеном между властью и народом.

Заседания Национального курултая проходили в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае. Выбор места не случаен. В Улытау зарождалась казахская государственность. Туркестан – духовный центр не только Казахстана, но и всего тюркского мира. Третье заседание состоялось в Атырау, недалеко от городища Сарайшык, связанного с эпохой Золотой Орды. В Бурабае когда-то находилась ставка Абылай-хана – исторического объединителя казахских земель. В этом году мес­том проведения курултая выб­рана Кызылорда – город, некогда бывший столицей республики, сегодня активно развивается как центр историко-культурного наследия и межрегионального сотрудничества.