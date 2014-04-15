Квартира плюс работа

Экономика
784

К примеру, в ауле Тахирколь до недавнего времени жили пять семей. Последним населенный пункт покинул Куралбек Жуманов с супругой и четырьмя детьми. Все переселенцы получили жилье, работу, места для детей в дошкольных учреждениях. Для этой категории граждан в областном центре возвели 6 новых многоэтажек в микрорайоне «Нурсат». Новостройки заселяли по мере их готовности и сдачи в эксплуатацию. Так что те, кто оказался в числе первопроходцев государственной программы, уже успели обжиться на новом месте и охотно дают советы новоиспеченным горожанам. Их соседями стали воспитанники детских домов. Эта категория граждан также включена в число претендентов на жилье по третьему направлению программы «Занятость-2020», которое предусматривает переселение и трудоустройство граждан из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом, а также воспитанников детских домов в центры экономического роста.

Чемпионка мира по армрестлингу и почетный гражданин Шардаринского района Зоя Кузнецова в 11 лет стала сиротой. Все это время она и ее младший брат старались держаться друг за друга, помогая преодолевать житейские трудности. Теперь оба получили квартиры в новом доме. У Зои – муж и ребенок, со дня на день супруги ждут появления второго малыша.

– «Дорожная карта занятости-2020» имеет большой социальный смысл и нагрузку для исполнительных органов для того, чтобы обеспечить не только жильем, но и работой жителей отдаленных населенных пунктов, – подчеркнул на торжественной церемонии вручения ключей заместитель акима Южно-Казахстанской области Али Бектаев. – Более 200 детей мы обеспечим местами в детских садах, практически рядом находится школа, в которой учатся старшие дети. У родителей при этом есть гарантированная работа: ведь 324 человека уже трудоустроены. И все это – благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости-2020».

Любовь ДОБРОТА, Шымкент, dobrotа@kazpravda.kz

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
Вместо зеленых зон расширяются парковки
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Учебник – не просто книга
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Осуществить мечту поможет государство
Айтыс на Шелковом пути
Наступает беззаботная пора
Равнение на «Келешек мектептері»
Медпомощь становится оперативнее
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Бесплатные кружки на грани закрытия
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
В Жастаре построили ферму XXI века
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Караганда получила обновленный генплан
Нацелены на рост и развитие
Инфляцию в ВКО сдерживают форвардными закупками и фиксирова…
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]