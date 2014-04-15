К примеру, в ауле Тахирколь до недавнего времени жили пять семей. Последним населенный пункт покинул Куралбек Жуманов с супругой и четырьмя детьми. Все переселенцы получили жилье, работу, места для детей в дошкольных учреждениях. Для этой категории граждан в областном центре возвели 6 новых многоэтажек в микрорайоне «Нурсат». Новостройки заселяли по мере их готовности и сдачи в эксплуатацию. Так что те, кто оказался в числе первопроходцев государственной программы, уже успели обжиться на новом месте и охотно дают советы новоиспеченным горожанам. Их соседями стали воспитанники детских домов. Эта категория граждан также включена в число претендентов на жилье по третьему направлению программы «Занятость-2020», которое предусматривает переселение и трудоустройство граждан из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом, а также воспитанников детских домов в центры экономического роста.

Чемпионка мира по армрестлингу и почетный гражданин Шардаринского района Зоя Кузнецова в 11 лет стала сиротой. Все это время она и ее младший брат старались держаться друг за друга, помогая преодолевать житейские трудности. Теперь оба получили квартиры в новом доме. У Зои – муж и ребенок, со дня на день супруги ждут появления второго малыша.

– «Дорожная карта занятости-2020» имеет большой социальный смысл и нагрузку для исполнительных органов для того, чтобы обеспечить не только жильем, но и работой жителей отдаленных населенных пунктов, – подчеркнул на торжественной церемонии вручения ключей заместитель акима Южно-Казахстанской области Али Бектаев. – Более 200 детей мы обеспечим местами в детских садах, практически рядом находится школа, в которой учатся старшие дети. У родителей при этом есть гарантированная работа: ведь 324 человека уже трудоустроены. И все это – благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости-2020».

Любовь ДОБРОТА, Шымкент, dobrotа@kazpravda.kz