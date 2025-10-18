Фото Багдата Есжанова

Гостями торжества стали депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, государственные и общественные деятели, аким области Абай Берик Уали, известные ветераны труда.

Большой народный праздник начался с театрализованного представления, в котором были показаны все вехи развития города - перенос столицы Казахстана из Оренбурга в Ак-Мечеть, переименование Киргизской АССР в Казахскую АССР, также города в Кзыл-Орду, прибытие в Ак-Мечеть «Красного паровоза», деятелей «Алаша», другие исторические события становления главного города Приаралья. А на огромном LED экране демонстрировались видеоролики о достижениях современного города.

Поздравляя земляков с юбилейной датой, аким области Нурлыбек Налибаев отметил о том, что в Кызылорде 100 лет назад была заложена основа нашего государства.

- В те годы Кызылорда стала политическим, культурным и духовным центром страны, – сказал глава региона. - Здесь был заложен первый камень в основание национальной науки, образования, искусства, печати. Нашему народу было возвращено его историческое название «қазақ». Тогда, к созданию независимого государства приступили объединенные единой идеей деятели «Алаша». А сегодня Кызылорда благодаря особой поддержке Президента превратилась в красивый и современный город.

На гала-концерте известную песню «Біздің Қызылорда» исполнили уроженки Приаралья, ныне звезды казахстанской эстрады Женис Искакова, Гульнур Оразымбетова и Мадина Садвакасова. Также публика с овациями встретила выступления Жарасхана Толебая, Торегали Тореали, Кенеса Алимжана и ряда других известных артистов страны.

Отметим, в рамках празднования Дня города в областном центре проходят сотни мероприятий – детские, молодежные, любительские спортивные турниры, выставки фотографий, книг, художественных картин, литературные и музыкальные конкурсы, концерты, конные скачки, ярмарки сельскохозяйственных продуктов и другие.