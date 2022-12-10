"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе

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Страшное ДТП произошло 9 декабря в 14 :30 часов в Актобе, передает Kazpravda.kz.

61 –летний водитель за рулем "LADA Granta" выезжая со стороны с/к Локомативная депо в направлении пр. 312 стр. дивизии не уступил автомашине, движущейся по главной дороге и допустил столкновение с автомашиной "Lada Priora" под управлением 20 –летнего водителя.

В результате ДТП 32 –летняя женщина, пассажир автомашины «Lada Priora» от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Пострадал двухлетний ребенок, которого госпитализировали в больницу.

Департамент полиции Актюбинской области просит жителей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, следить за безопасной дистанцией между автомобилями во время движения.