"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе

Происшествия

В аварии погибла молодая пассажирка.

Фото: Kazpravda.kz

Страшное ДТП произошло 9 декабря в 14 :30 часов в Актобе, передает Kazpravda.kz.

61 –летний водитель за рулем "LADA Granta" выезжая со стороны с/к Локомативная депо в направлении   пр. 312 стр. дивизии не уступил автомашине, движущейся по главной дороге и допустил столкновение с автомашиной "Lada Priora" под управлением 20 –летнего водителя. 

В результате ДТП 32 –летняя женщина, пассажир автомашины «Lada Priora» от полученных телесных повреждений скончалась на месте. 

Пострадал двухлетний ребенок, которого госпитализировали в больницу. 

Департамент полиции Актюбинской области просит жителей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, следить за безопасной дистанцией между автомобилями во время движения.

Популярное

Все
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза
О погоде в субботу рассказали синоптики
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон

Читайте также

Происшествия
Трёхлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Происшествия
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Происшествия
Троих детей спасли из горящего дома в области Жетысу
Происшествия
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]