Лайфхак от полиции: как распознать мошенников в сфере туризма и зарубежного трудоустройства

Фото из открытых источников
Сотрудники департамента полиции Алматы дали несколько советов о том, как распознать мошенников в сфере туризма и зарубежного трудоустройства, передает Kazpravda.kz
.
"Одной из распространенных форм мошенничества в сфере туризма является продажа ненастоящих путевок. Аферисты создают фирмы "однодневки", которые предлагают разные услуги, туры, трудоустройство за границей. Люди, соблазнившиеся выгодным предложением, отдают деньги за поездку, устройство на работу за границей, а когда приходят получать путевки, визы, то никого не находят", – отметили в полиции.
По информации департамента, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать следующие меры безопасности:
- при выборе туроператора важно обращать внимание на их финансовую устойчивость, срок и опыт работы в этой сфере. В настоящее время через отзывы в интернет ресурсах можно найти информацию о деятельности туристических агентств.
- внимательно изучать перечень туристических услуг, который вы подписываете с турагентством. Важно проконсультироваться при подписании договора по пунктам, касающимся компенсационных выплат, в случае неисполнения договорных обязательств.
- не попадайтесь на уловки о дешевых турпакетах и большие скидки, так называемые "горящие туры", как правила в экзотические страны.