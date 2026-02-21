Ледовый триумф в Инцелле

Спорт
5
Камбар Абзал
корреспондент

Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту, который в минувшие выходные прошел в Инцелле (Германия), стал бенефисом казахстанской школы.

В первый день наши атлеты взяли сразу четыре золота: Кристина Шумекова оформила дубль (1 000 и 3 000 м), а ее сестра Инесса первенствовала на 1 000-метровке среди неосеньоров, где и весь пьедестал стал нашим (Дарья Важенина – серебро, а Алина Дауранова – бронза). Также Андрей Семенов показал второй результат на дистанции 1 000 м (неосеньоры). В женском команд­ном спринте наши девушки-юниорки стали вторыми, а в мужском командном спринте (неосеньоры) Казахстан завоевал бронзовую награду.

Второй день закрепил успех: Анастасия Беловодова вырвала бронзовую медаль на дистанции 1 500 м. Этот успех позволил ей занять высокое, второе место в общем зачете Кубка мира по итогам всех этапов сезона.

Наши юниоры доказали, что готовы к переходу в элиту мирового спорта.

#Германия #юниоры #конькобежный спорт

