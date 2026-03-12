Усилить ответственность для всех

Несмотря на меры, которые принимают контролирующие органы, в том числе и Агентство по финансовому мониторингу, финансовые пирамиды продолжают существовать и работать. Они меняют формы, маскируются под новые проекты и сервисы, но меньше их, к сожалению, не становится. Людей по-прежнему привлекают обещания легкого и быстрого заработка, и многие продолжают верить в возможность получить доход без особых усилий.

В 2025 году широкий резонанс получила деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Схема работала под видом пот­ребительского кооператива. Организаторы привлекли более 12,4 млрд тенге от 86 тыс. граж­дан, обещая доходы до 30% в месяц. Однако реального бизнеса не существовало. Выплаты производились по распространенной схеме – за счет взносов новых участников.

Еще одну пирамиду под наз­ванием Imrat Group выявили сотрудники АФМ по Западно-Казахстанской области в октябре прошлого года. Она выдавалась за международную инвестиционную компанию, якобы зарегистрированную в Канаде, Гонконге и Великобритании. Схема предлагала высокие ежедневные доходы – 0,5–1,5% в день, но фактически перераспределяла деньги между участниками без реальных инвестиций. В результате участия в проекте около 30 человек потеряли более 89 млн тенге, уголовное дело было направлено в суд.

Эти истории демонстрируют, что даже при активной работе правоохранительных и конт­ролирующих органов подобные схемы продолжают появляться и причинять значительный материальный ущерб гражданам. Проблемой озаботился Глава государства и в начале 2026 года поручил усилить ответственность за участие в финансовых пирамидах.

«Необходимо рассмотреть уголовную ответственность не только для организаторов, но и для тех, кто сознательно вовлекает граждан в мошеннические схемы, зная об их противоправной природе. Это позволит снизить число жертв и повысить общест­венное доверие к финансовой системе», – сказал Президент в ходе очередного совещания с силовиками.

По информации официального представителя АФМ Ернара Тайжана, в данном направлении ведется активная работа.

– Сейчас рассматриваются вопросы усиления ответственности для всех участников пирамид, включая тех, кто продвигает проекты через соцсети и блогеров. Наша основная цель – защитить граждан и предупредить новые схемы, – сообщил Ернар Тайжан.

В АФМ представили статистику: за 2025 год в производстве агентства находилось 141 уголовное дело в отношении 53 финансовых пирамид, тогда как в 2024-м их было 113 по 46 эпизодам. В эти схемы было вовлечено свыше 112,5 тыс. вкладчиков на сумму 51,7 млрд тенге, из которых 2,4 тыс. человек признаны потерпевшими, а причиненный ущерб в целом составил 32,9 млрд тенге. Что касается 2026 года, то только за первый месяц было зарегист­рировано 96 дел в отношении 36 пирамид.

Однако важно и то, что к этому времени было завершено 124 дела, заведенных ранее в отношении 38 финпирамид. С учетом арестованного имущест­ва возмещено более 22 млрд тенге – это примерно 67% от причиненного ущерба. Вернуть все средства пострадавшим, ра­зумеется невозможно, потому как часть денег уже была выведена или потрачена, но арест имущества и его последующая реализация позволяют существенно компенсировать ущерб и снизить количество жертв.

Ернар Тайжан также добавил, что граждане должны своевременно обращаться за защитой своих прав.

– Чем раньше человек заявляет о своем участии в мошенническом проекте, тем выше шанс вернуть часть вложенных средств, – отметил он.

На вопрос о том, в каких регионах страны сегодня больше всего зафиксировано финансовых пирамид, официальный представитель АФМ ответил, что конкретных рейтингов или, точнее сказать, антирейтингов по регионам нет. Схемы выявляются по всей стране – как в крупных городах, так и в сельской местности. Однако из-за густонаселенности Алматы и Астана традиционно остаются наиболее горячими точками сетевых пирамид и мошеннических схем.

Это также связано и с высокой активностью населения в инвес­тициях и цифровых финансовых предложениях, а также большим потоком онлайн-транз­акций и доступностью новых технологий. В крупных городах мошенникам проще найти ауди­торию, готовую участвовать в сомнительных проектах, и, как правило, именно здесь наблюдается наибольшее количество зафиксированных случаев.

– Распространение финансовых пирамид напрямую зависит от уровня финансовой грамотности населения и доверия к сомнительным инвестиционным предложениям. Поэтому внимание к предупреждению и информированию граждан должно быть одинаково высоким по всей стране, – отмечает Ернар Тайжан.

Бонусы за новых вкладчиков

Организаторы финпирамид все активнее используют цифровые инструменты для привлечения вкладчиков. Наиболее распространены криптовалютные схемы и переводы средств на криптокошельки, что усложняет отслеживание финансовых потоков. Также широко применяются онлайн-платформы и мобильные приложения с демонстрацией фиктивной доходности и «личных кабинетов инвестора».

В таких случаях, как правило, продвижение ведется через Telegram, Instagram и другие соцсети, а также посредством чатов и закрытых групп. Кроме того, все чаще используются реферальные программы и элементы сетевого маркетинга, когда участникам предлагаются бонусы за привлечение новых вкладчиков. При этом деятельность пирамид часто маскируется под инвестиционные проекты, образовательные платформы или легальный бизнес.

Для своевременного выявления подозрительных проектов АФМ выстраивает системное взаимодействие с банками, финтехкомпаниями и цифровыми платформами, когда работа ведется с применением межведомственных механизмов и современных технических решений. К примеру, идет постоянный мониторинг социальных сетей и интернет-ресурсов с последующей блокировкой мошеннических сайтов, ссылок и чатов. Совместно с банками и участниками финансового рынка выявляются подозрительные транзакции, прекращаются деловые отношения с нелегальными структурами.

Дополнительно используются цифровые инструменты проверки, включая telegram-бот «Baiqa, piramida!», который позволяет гражданам оперативно получать информацию о признаках финансовых пирамид. Между тем взаимодействие с финтехкомпаниями и участниками крипторынка в большей степени направлено на выявление и блокировку нелицензированных платформ и незаконных обменных сервисов.

Что касается сроков расследования дел, связанных с финпирамидами, то это во многом зависит от их сложности. Они могут занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, особенно если речь идет о большом количестве участников финансовых операций. Основные сложности связаны с отслеживанием цифровых транзакций через криптовалюту и международные сервисы, распределением средств между аффилированными структурами, а также маскировкой деятельности под законные инвестиционные или кооперативные проекты.

– Дополнительную нагрузку создает значительное число пострадавших и большой объем обращений граждан, что требует проведения масштабной аналитической и процессуальной работы, – добавил официальный представитель АФМ.

Что делать пострадавшим?

Жертвам финансовых пирамид следует обратиться в правоохранительные органы или в департамент экономических расследований по месту жительства. В ходе расследования и судебного разбирательства имущество организаторов может быть арестовано и реализовано для последующего возмещения ущерба потерпевшим.

Практика показывает, что по завершенным делам часть средств удается вернуть, однако размер компенсации зависит от своевременного обращения граждан и наличия активов у организаторов. В большинстве случаев возмещается лишь часть вложенных средств.

– В таких случаях главное – не паниковать и не пытаться вернуть деньги самостоятельно через сомнительные каналы. Все обращения фиксируются и расследуются системно. Это дает шансы на реальное возмещение, – пояснил Ернар Тайжан. – В начале года Президент поручил рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Глава государства отметил, что, если такие поправки будут инициированы Агентством по финансовому мониторингу и поддержаны Правительством, он их поддержит.

Речь идет не только об организаторах, но и о лицах, которые сознательно участвуют в продвижении таких проектов, в том числе через социальные сети, то есть о блогерах и инфлюенсерах. Гражданам важно проверять легальность проектов и лицензий, не доверять обещаниям сверхвысокого дохода без риска, ведь, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Также важно повышать финансовую грамотность, консультироваться со специалистами перед вложением средств и критически относиться к любым онлайн-предложениям.