Легкоатлетка Ирина Конищева завоевала бронзовую медаль Исламиады - 2025

Спорт
Спортсменка показала третий результат в семиборье

Фото: Нургали Жумагазы

Казахстанская легкоатлетка Ирина Конищева стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz

Спортсменка показала третий результат в семиборье, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

Конищева по итогам выступления в семи дисциплинах набрала 5 270 очков. Этот результат позволил ей завоевать "бронзу".

Победу праздновала Фатеме Мохитизаде (Иран) - 5 562. Второй стала Угилой Норбоева (Узбекистан) - 5 488.

 

 

#медаль #бронза #Исламиада #семиборье #Ирина Конищева

