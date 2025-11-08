Лес под охраной дронов и мотоциклов

Природа
103
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В регионе впервые закупили пожарные комплексы нового поколения. Здесь делают ставку на безопасность зеленого фонда. В этом году материально-техническая база лесных хозяйств СКО обновлена на рекордную сумму – около 4 млрд тенге.

фото акимата СКО

Впервые в истории области закуплены 27 малых лесопожарных комплексов, способных эффективно реагировать на возгорания в труднодоступных местах. В арсенале лесной охраны теперь также 29 пожарных машин, 51 колесный трактор, 19 дронов, 180 воздуховодов и 60 мотоциклов. Эта техника позволит быстрее передвигаться по сложно-пересеченной местности, ускорит разведку и тушение очагов возгораний.

Эксперты считают, что современное оснащение не только повышает эффективность работы, но и делает труд лесников безопаснее и престижнее. Благодаря новым комплексам регион сможет оперативнее реагировать на природные угрозы и надежнее защищать свой «зеленый щит».

#СКО #лес #дроны #охрана

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вне зоны доступа
Качественно новый этап взаимодействия
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Статистика – гарант открытости и доверия
Всем домнам дали газ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Чипсы из нарынкольской картошки
Заработал кирпичный завод
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Село и город: путь к умному развитию
Сделать спорт доступным для каждого
Климат-контроль для кормовых культур
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

В Казахстане восстанавливают популяции редких животных
В Германии украли самый вонючий цветок в мире
В Алматы начали готовить цветники к зиме
Лучше гор могут быть только... чистые горы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]