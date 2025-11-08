В регионе впервые закупили пожарные комплексы нового поколения. Здесь делают ставку на безопасность зеленого фонда. В этом году материально-техническая база лесных хозяйств СКО обновлена на рекордную сумму – около 4 млрд тенге.

фото акимата СКО

Впервые в истории области закуплены 27 малых лесопожарных комплексов, способных эффективно реагировать на возгорания в труднодоступных местах. В арсенале лесной охраны теперь также 29 пожарных машин, 51 колесный трактор, 19 дронов, 180 воздуховодов и 60 мотоциклов. Эта техника позволит быстрее передвигаться по сложно-пересеченной местности, ускорит разведку и тушение очагов возгораний.

Эксперты считают, что современное оснащение не только повышает эффективность работы, но и делает труд лесников безопаснее и престижнее. Благодаря новым комплексам регион сможет оперативнее реагировать на природные угрозы и надежнее защищать свой «зеленый щит».