Летающий автомобиль запустили в небо в Дубае

Китайский производитель автомобилей XPeng совершил первый успешный глобальный публичный полет своего летающего автомобиля X2 в Дубае. Кроме того, компания также разрабатывает летающий автомобиль шестого поколения, на котором люди смогут ездить и по дорогам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tiells.com.

Как отметил вице-председатель и президент XPeng, доктор Брайан Гу, три параллельных разработки должны объединиться, чтобы сделать летающие автомобили реалистичными.

«Во-первых, это такие технологии, как проверка летных возможностей и безопасность, во-вторых, утверждение правил, а в-третьих, принятие потребителями. Все это должно быть на месте, чтобы стать реальностью», - сказал Гу.

Он добавил, что цена на летающие автомобили еще не определена, но, скорее всего, она будет соответствовать ценам на роскошные автомобили, такие как Ferrari, Rolls-Royce и Bentley.

«Мы хотим начать этот процесс и сделать доступными потребительские продукты, которые смогут ездить и летать в 2025 году. Потребуется время, чтобы проникнуть, потому что люди постепенно обретут уверенность», — заявил он во время брифинга для СМИ в кулуарах Gitex.

Доктор Гу ожидает, что летающие автомобили будут летать на высоте около 100 метров или даже ниже.

Отмечается, что Торгово-промышленная палата Дубая сыграла важную роль в доставке Xpeng в Дубай для глобального публичного испытательного полета.

По словам исполнительного директора международных офисов Торгово-промышленной палаты Дубая Омара Абдулазиза Аль-Хана, в Дубае будет проведено больше испытаний летающих автомобилей X2, а затем они будут коммерциализированы.

Аль-Хан также ожидает, что электрический летающий автомобиль XPeng Voyager X2 будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2025 году.

Если верить руководителям отрасли, к 2025 году летающие автомобили станут реальностью, и люди будут буквально путешествовать на летающих автомобилях, в том числе в Дубае, одном из самых богатых городов мира.

Поскольку летающие автомобили будут очень дорогими, большинство клиентов будут состоятельными людьми или миллионерами.

В мире насчитывается более 400 летающих автомобилей или eVTOL (электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой), которые работают над тем, чтобы сделать свою продукцию более безопасной и надежной. И большинство из них делают ставку на то, что 2025 год станет годом летающих автомобилей.

«Многие страны стремятся к запуску летающих автомобилей в 2025 году. Мы также планируем коммерческое производство нашей двухместной модели с 2025 года», — сообщил главный исполнительный директор SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзава.

Японский производитель летающих автомобилей демонстрирует одноместный летающий автомобиль на выставке Gitex Global 2022.

«Мы здесь, на Gitex Global 2022, чтобы искать партнеров или потенциальных клиентов», - поделился он.

Фукудзава добавил, что SkyDrive, которая оценила свою двухместную коммерческую модель в 1 миллион долларов, находится в процессе введения правил с японским правительством.