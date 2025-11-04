Депутатами выступают ученики. Дети проводят выборы и открытые заседания, где обсуждают вопросы, касающиеся школьной жизни.

По словам куратора проекта, преподавателя Нурболата Кабена, парламент был создан с момента открытия школы в 2019 году. И на сегодня он является одним из активных в городе.

– С тех пор наши ученики участвуют не только в школьных, но и в городских мероприятиях. Мы сотрудничаем с Дворцом школьников имени Махамбета Утемисова, где проводим наши мероприя­тия. Ребята помогают организовывать балы, конкурсы, акции. А иногда участ­вуют в них и сами, занимая призовые места, – начинает учитель наш разговор.

Ученица десятого класса Инкар Биржан руководит школьным парламентом уже второй год подряд. Ее официально выбрали президентом из немалого чис­ла кандидатов.

Девочка отмечает, что их парламент организовывает практически все школьные мероприятия. Он состоит из шести фракций. У каждой свое направление: образование, культура, медиа и информация, экология, гражданские инициа­тивы и спорт.

Строгого регламента работы, конечно, здесь нет. Однако ребята самостоя­тельно встречаются после уроков, дисциплинированно подходят к распределению задач между собой. Заседания парламента проводятся не реже одного раза в неделю. Но если впереди праздники и предстоит организация конкурсов или соревнований – бывает­ и чаще.

– Любой ученик может стать частью парламента, – говорит Инкар. – Это не закрытая организация, здесь каждый может проявить себя, высказать свое мнение, раскрыть лидерский потен­циал. Сейчас в парламенте около сорока учеников разных классов: с пятого по 11-й.

Девочка рассказала, что фракциями в их парламенте руководят министры. И это тоже выборная должность. К примеру, ученица 10-го класса Медина Калдыбек является министром культуры и отвечает за организацию культурных мероприятий в школе, будь то творческие конкурсы, спектакли или концерты.

– Мы обсуждаем, какие темы волнуют учеников, и помогаем раскрыть их на сцене. Здесь важно не столько умение петь или писать стихи, сколько умение работать с людьми, планировать, помогать, быть ответственным, – рассказывает Медина.

Министр информации и медиа Адина Бекежанова отвечает за школьное радио Abai FM, вещающее два раза в неделю.

– Каждый вторник и четверг выходим в эфир, – поясняет она. – Мы рассказываем о школьных новостях, победах, памятных датах. А кроме того, часто ставим музыку, которую выбирают сами ученики.

В школе есть и своя газета, которая выходит один раз в квартал. В ней рассказывают обо всех событиях и инициа­тивах парламента, публикуют творчес­кие работы школьников. Кроме того, активисты медиафракции записывают подкасты и интервью с гостями. К примеру, в прошлом году ребята сняли программу «Ұстазға Like». Это была серия интервью с учителями школы.

– Все сами снимаем и монтируем в школьной студии. У нас есть камера, петлички. А наш учитель Нурболат-ағай помогает нам с написанием сценария. Также мы сняли программу о наших выпускниках, которые учатся в лучших вузах страны и являются победителями олимпиад, – рассказывает ученица.

Экологическое направление возглав­ляет Кымбат Алжан. Она говорит, что это не просто уборка территории, а целая философия.

– Мы формируем у ребят ответственное отношение к природе. Проводим акции, конкурсы, учим сортировать мусор, собираем пластиковые бутылки. В прошлом году, например, собрали 87 бутылок, которые ребята обменяли на билеты в кино. Думаю, они поняли, что и это направление может быть интересным, – считает Кымбат.

Отметим, что экофракция школы уже неоднократно побеждала в городских конкурсах, проводила выставки, участвовала в проектах по озеленению.

Свое место в парламенте нашли и любители чтения и науки. Фракция образования под руководством Медины Жумагали организовывает интеллектуальные игры «Абай шабуыл», «Под знаменем Алаша», а также проект «10 минут чтения». Параллельно с ними развивается и дебатный клуб «Абай бол», где будущие лидеры учатся задавать острые вопросы и критически мыслить.

– Мы проводим дебатные встречи дважды в неделю, – рассказывает руководитель этого клуба, министр культуры Медина Калдыбек. – Готовим ребят к городским и республиканским турнирам. Дебаты помогают формировать критическое мышление, учат выражать свои мысли. И это одно из самых сильных направлений нашей школы.

Не забывают парламентарии и о спорте. Эту работу ведет ученик 10-го класса Ернур Серикбаев, который имеет награды по дзюдо, самбо и қазақ күресi. Юноша сам проводит школьные турниры по футболу, волейболу и баскетболу.

– Каждый вторник у нас спортивный день. После учебы – пять минут зарядки. Мы проводим соревнования, развиваем командный дух. Наша фракция помогает ребятам держать себя в форме, дисцип­линирует и учит работе в команде, – делится активист.

Важный аспект – школьный парламент уделяет внимание и социальным темам. Иногда ребятам приходится разрешать конфликты, привлекать к ответственности за нарушение дисциплины. Так, министр гражданской фракции Нуртас Курманбай рассказывает, что в школе реализуют проект «ДосболLike», направленный на укрепление дружбы и профилактику буллинга.

– Мы стараемся говорить с детьми на одном языке, – поясняет Нуртас. – Ведь иногда ученик не слушает учителя, но слышит сверстника. А еще мы стараемся­ обсуждать случаи буллинга и искать пути решения вместе со школьниками и педагогами. Также проводим школьные рейды, следим за дисциплиной, объяс­няем ребятам важность безопасности.

Учитель Нурболат Кабен, подводя итоги шести лет работы парламента, выразил уверенность в том, что он стал неотъемлемой частью воспитательной системы школы и примером успешного самоуправления.

– Парламент помогает детям расти, – говорит он. – Когда ребенок понимает, что может изменить жизнь школы к лучшему, он уже делает первый шаг к гражданской зрелости. Эти ребята – будущее нашей страны. Они учатся быть ответственными, активными, думающими. И это, пожалуй, самое главное достижение нашего парламента, который за это время стал гордостью и визитной карточкой школы.