Лифт возможностей

Год рабочих профессий
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Насихат Оркушпаева

Студенты колледжей практический опыт получают уже во время учебы

фото Игоря Бургандинова

Третьекурсник Технического колледжа столицы Самрат Абденов – будущий электромеханик. И он один из тех ребят, чье имя на слуху не только в стенах родного учебного заведения. В прошлом году парень стал победителем городского турнира среди будущих лифтовиков. Самрат быстрее всех выполнил поставленную задачу по грамотному имитационному моделированию кабины лифта. Тогда многие удивлялись способностям молодого человека. Сам же он считает, что его победа – это результат полученных знаний, кропотливого труда и советов отца.

К слову, папа Самрата работает монтажником лифтового оборудования в одной из столичных компаний. Когда возник вопрос, связанный с выбором будущей профессии, он без раздумий решил пойти по стопам отца. Да и элементарное понимание устройства городской среды и инфраструктуры подсказывало, что на фоне активного строительного процесса лифтовое хозяйство будет в цене.

– Наш колледж на сегодняшний день единственный в Казахстане, где ведется подготовка электромехаников лифтового оборудования и эскалаторов. Все знают, что лифты играют решающую роль в многоэтажных зданиях. Благодаря им перемещение людей, особенно пожилых, с ограниченными возможностями, а также тех, кто с маленькими детьми, становится более комфортным. После окончания школы сразу решил, что свяжу судьбу с лифтовым хозяйством, – говорит Самрат Абденов.

Лифты относятся к опасным техничес­ким устройствам, от которых зависит безопасность, а порой и жизни людей. И это значит, что к монтажным и пус­коналадочным работам здесь спустя рукава подходить запрещается­ категорически. И хотя современные лифты оснащены различными системами безопасности, такими как аварийная сигнализация, обеспечение связи с диспетчером и автоматическое торможение при сбоях, что снижает риски травматизма и чрезвычайных ситуаций, вопрос участия человека в установке, настраивании подъемных кабин остается главным.

О тонкостях и сложностях работы механизма Самрат знает не понаслышке, так как не единожды наблюдал за процессом, помогая отцу. Получаемые в колледже знания и навыки позволяют ему закреплять практические умения. Все это вместе, скорее, и стало залогом победы в городском турнире.

– Папа у меня занимается монтажом лифтового оборудования. Моя задача как электромеханика – пусконаладочные работы. Тем не менее я часто обращаюсь к нему за советом. Во время соревнования у нас на руках было техническое задание: собрать и привести в действие макет лифта. Механизмы, провода – все по-настоящему: начиная от кнопки вызова кабины до работы двигателя и тросов, – вспоминает Самрат.

На выполнение поставленной задачи из положенных трех часов конкурсант потратил два. К тому же весь процесс был проведен без малейшей ошибки. В момент выполнения задания он применял и теорию из учебников, и наставления отца, и знания, приобретенные во время практики на одном из столичных предприятий.

Стоит отметить, что Самрат – один из тех студентов, который в рамках целевого государственного заказа пос­ле окончания колледжа будет трудоустроен в организацию, состоящую в Ассоциации лифтовых компаний Казахстана. Именно эта ассоциация взяла шефство над колледжем. В таком взаимном сотрудничестве отчасти и кроется привлекательность рабочих специальностей: еще будучи студентами, завтрашние выпускники уверены, что не останутся за бортом.

По словам заместителя руководителя по учебной работе Технического колледжа Молдир Мырзалиевой, их учебное заведение реализует образовательные программы, содержание которых соответствует и отвечает потребностям работодателей. Цель программ – подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с применением в образовательных траекториях элементов IT-технологий и искусственного интеллекта, способных адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям. Все это необходимо и для того, чтобы студенты могли быть конкурентоспособными либо внутри отдельно взятого предприятия, либо в предпринимательском поле.

– Несмотря на сложившиеся стерео­типы, иметь рабочую профессию в наше время очень престижно, сейчас они и высокооплачиваемые, – резюмирует юноша, добавляя, что мечтает открыть и продвигать бизнес, связанный с лифтовой отраслью, например, выпускать в производство лифтовое оборудование.

#Астана #Образование #колледж #лифтеры

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